Symrise Aktie - schon wieder ein Kauf?
Plusvisionen-Analyse
Symrise-Aktie bricht nach guten Q3-Umsatz-Zahlen ein. Die Margen-Erwartungen haben sich eingetrübt.
Symrise legt gute Umsatz-Zahlen zum dritten Quartal vor – und der Markt straft die Aktie dennoch gehörig ab. Offenbar hat die Börse, so wie das ihre Art ist, im Oktober schon vorgefeiert und handelt nun nach dem Motto: sell on good news. Wie geht es weiter mit der Symrise-Aktie nach einem bislang erfreulichen Jahresverlauf, ist die Aufwärtsbewegung in Gefahr? Weiterlesen
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte