Symrise Aktie - schon wieder ein Kauf?

Symrise legt gute Umsatz-Zahlen zum dritten Quartal vor – und der Markt straft die Aktie dennoch gehörig ab. Offenbar hat die Börse, so wie das ihre Art ist, im Oktober schon vorgefeiert und handelt nun nach dem Motto: sell on good news. Wie geht es weiter mit der Symrise-Aktie nach einem bislang erfreulichen Jahresverlauf, ist die Aufwärtsbewegung in Gefahr? Weiterlesen