OHB gewinnt nach Kooperationsvereinbarung mit Astroscale an Wert

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in OHB investiert war, konnte einen Gewinn von +3,70 % verbuchen.

OHB und das japanische Raumfahrtunternehmen Astroscale wollen bei Weltraumsicherheit und Satellitendiensten zusammenarbeiten. Eine unterzeichnete Absichtserklärung sieht vor, mögliche gemeinsame Projekte zu prüfen. Die Aktie dreht nach zwischenzeitlichen Verlusten von 1,27 % deutlich ins Plus.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +27,65 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +38,89 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +128,15 % gewonnen.

OHB Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +27,65 % 1 Monat +38,89 % 3 Monate +3,70 % 1 Jahr +131,23 %

Informationen zur OHB Aktie

Stand: 28.10.2026, 13:34 Uhr

OHB ist ein deutscher Raumfahrtkonzern mit Fokus auf Satelliten, Raumfahrtsysteme und bodengestützte Kontrolllösungen. Hauptprodukte: Erdbeobachtungs-, Navigations- und Telekommunikationssatelliten, Services für Institutionen (v.a. ESA, EU) und Verteidigung. Marktstellung: wichtiger europäischer Systemanbieter. Konkurrenten: Airbus Defence & Space, Thales Alenia Space, teilweise Lockheed, Northrop. USP: Agilität, Nischenfokus, starke EU/ESA-Verankerung.

Es gibt 21 Mio. OHB Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,22 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von OHB

Thales, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,08 %. Airbus notiert im Plus, mit +0,35 %. Leonardo notiert im Minus, mit -0,05 %. Lockheed Martin verliert -0,96 % Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,38 %.

OHB will seine Aktivitäten im Bereich der Weltraumsicherheit gemeinsam mit dem japanischen Raumfahrtunternehmen Astroscale ausbauen. Beide Unternehmen haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, um mögliche gemeinsame Projekte bei der Überwachung …

EQS-News: OHB SE / Schlagwort(e): Vereinbarung OHB und Astroscale unterzeichnen Vereinbarung zur Stärkung der internationalen Zusammenarbeit bei Weltraumsicherheit und In-Orbit-Services 28.10.2026 / 11:49 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist …

EQS-News: OHB SE / Key word(s): Agreement OHB and Astroscale sign agreement to strengthen international cooperation on space security and orbital services capabilities 28.10.2026 / 11:49 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of …

Die Aktie von OHB erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 81,23 %. Über 5 Jahre lag sie bei 46,84 %, über 10 Jahre bei 29,62 %.

Lohnt sich ein Investment in die OHB Aktie?

Ob sich ein Einstieg bei der OHB Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur OHB Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.