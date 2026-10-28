🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGE Healthcare Technologies AktievorwärtsNachrichten zu GE Healthcare Technologies

    GE Healthcare Technologies klettert nach Prognoseanhebung um 7,69 %

    Aktie im Rampenlicht

    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    GE Healthcare Technologies gewinnt bei regem Handel 7,69 %, während der Handelsumsatz bereits das 2,8-Fache des gesamten Vortags erreicht.

    Aktie im Rampenlicht - GE Healthcare Technologies klettert nach Prognoseanhebung um 7,69 %
    Foto: adobe.stock.com

    Deutliche Zuwächse bei Umsatz und Gewinn sowie eine höhere Jahresprognose treiben die Aktie von GE Healthcare Technologies nach oben. Der Medizintechnikkonzern plant zudem eine Übernahme. Im Tagesverlauf liegt die Aktie zwischenzeitlich noch 1,09 % im Minus, bevor sie deutlich ins Plus dreht.

    GE Healthcare Technologies Aktie im Überblick: Zahlen und Fakten vom 28.10.2026

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in GE Healthcare Technologies investiert war, konnte einen Gewinn von +23,62 % verbuchen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu GE Healthcare Technologies!
    Long
    65,35€
    Basispreis
    1,10
    Ask
    × 10,82
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    75,07€
    Basispreis
    0,20
    Ask
    × 13,04
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Allein seit letzter Woche ist die GE Healthcare Technologies Aktie damit um +6,94 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,35 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -3,86 % verloren.

    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!

    Informationen zur GE Healthcare Technologies Aktie

    GE Healthcare Technologies ist ein globaler Marktführer in der medizinischen Bildgebung und Diagnostik, bekannt für seine innovativen digitalen Lösungen und umfassenden Produktangebote. Wichtige Konkurrenten sind Siemens Healthineers und Philips Healthcare. Das Unternehmen hebt sich durch seine fortschrittlichen digitalen Plattformen und starke F&E-Aktivitäten ab.

    Es gibt 452 Mio. GE Healthcare Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 31,07 Mrd. € wert.

    Die Aktie von GE Healthcare Technologies erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 4,16 %.

    Wachstumsschub treibt diese Medizintechnik-Aktie nach oben


    GE HealthCare hat den Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert und die Jahresprognose angehoben. Zudem plant der Konzern eine Übernahme.

    GE HealthCare reports third quarter 2026 financial results


    GE HealthCare (Nasdaq: GEHC) today reported financial results for the third quarter ended September 30, 2026. GE HealthCare President and CEO Peter Arduini said, “We delivered strong top-line growth and margin expansion across all segments, and …

    GE Healthcare Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,94 %
    1 Monat +14,35 %
    3 Monate +23,62 %
    1 Jahr -0,55 %
    Stand: 28.10.2026, 13:34 Uhr

    Lohnt sich ein Investment in die GE Healthcare Technologies Aktie?


    Ob die GE Healthcare Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur GE Healthcare Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    GE Healthcare Technologies

    +8,53 %
    +6,94 %
    +14,35 %
    +23,62 %
    -0,55 %
    +11,67 %
    +24,72 %
    ISIN:US36266G1076WKN:A3D3G6
    GE Healthcare Technologies direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf






    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie im Rampenlicht GE Healthcare Technologies klettert nach Prognoseanhebung um 7,69 % GE Healthcare Technologies gewinnt bei regem Handel 7,69 %, während der Handelsumsatz bereits das 2,8-Fache des gesamten Vortags erreicht.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     