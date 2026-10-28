GE Healthcare Technologies klettert nach Prognoseanhebung um 7,69 %

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in GE Healthcare Technologies investiert war, konnte einen Gewinn von +23,62 % verbuchen.

Deutliche Zuwächse bei Umsatz und Gewinn sowie eine höhere Jahresprognose treiben die Aktie von GE Healthcare Technologies nach oben. Der Medizintechnikkonzern plant zudem eine Übernahme. Im Tagesverlauf liegt die Aktie zwischenzeitlich noch 1,09 % im Minus, bevor sie deutlich ins Plus dreht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche ist die GE Healthcare Technologies Aktie damit um +6,94 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,35 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -3,86 % verloren.

Informationen zur GE Healthcare Technologies Aktie

GE Healthcare Technologies ist ein globaler Marktführer in der medizinischen Bildgebung und Diagnostik, bekannt für seine innovativen digitalen Lösungen und umfassenden Produktangebote. Wichtige Konkurrenten sind Siemens Healthineers und Philips Healthcare. Das Unternehmen hebt sich durch seine fortschrittlichen digitalen Plattformen und starke F&E-Aktivitäten ab.

Es gibt 452 Mio. GE Healthcare Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 31,07 Mrd. € wert.

Die Aktie von GE Healthcare Technologies erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 4,16 %.

GE HealthCare hat den Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert und die Jahresprognose angehoben. Zudem plant der Konzern eine Übernahme.

GE HealthCare (Nasdaq: GEHC) today reported financial results for the third quarter ended September 30, 2026. GE HealthCare President and CEO Peter Arduini said, “We delivered strong top-line growth and margin expansion across all segments, and …

GE Healthcare Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,94 % 1 Monat +14,35 % 3 Monate +23,62 % 1 Jahr -0,55 %

Lohnt sich ein Investment in die GE Healthcare Technologies Aktie?

Stand: 28.10.2026, 13:34 Uhr

Ob die GE Healthcare Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur GE Healthcare Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.