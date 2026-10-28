Guosen Securities sieht Reformen, Innovationen und globale Integration als Triebkräfte für Chinas Kapitalmärkte

SHENZHEN, China, 28. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Guosen Securities Co., Ltd., eines der führenden Wertpapierhäuser und Investmentbanken Chinas, erwartet, dass anhaltende Regulierungsreformen, technologische Innovationen, eine wachsende Beteiligung langfristiger institutioneller Anleger und ein besserer Zugang zu internationalen Märkten die chinesischen Kapitalmärkte umgestalten werden. Diese Entwicklungen dürften den Übergang von einem Fokus auf Marktexpansion und Finanzierungsvolumen hin zu einer stärkeren Betonung von Markteffizienz, Investitionsrendite sowie langfristiger Nachhaltigkeit beschleunigen.

Stärkerer Anlegerschutz, mehr langfristige Investitionen institutioneller Anleger sowie eine stärkere Finanzierung von Technologieunternehmen sollen die Widerstandsfähigkeit des Marktes und nachhaltiges Wachstum fördern

Guosen Securities ist der Ansicht, dass die Effektivität der Kapitalmärkte nicht nur an der Marktentwicklung und der Finanzierungstätigkeit gemessen werden sollte, sondern auch an ihrer Fähigkeit, Investitionen in Richtung Innovation zu lenken und dauerhaftes Anlegervertrauen aufzubauen. Mit Beginn des 15. Fünfjahresplans (2026–2030) in China sollen diese Veränderungen die Widerstandsfähigkeit des Marktes stärken, die Kapitalallokation verbessern sowie die breitere wirtschaftliche Entwicklung des Landes unterstützen.

Stärkung der Marktdisziplin und des Anlegervertrauens

Nach Ansicht von Guosen Securities muss eine strengere Regulierung nicht zwangsläufig auf Kosten der Marktdynamik gehen. Eine effektive Durchsetzung der Marktbestimmungen kann das Vertrauen der Anleger stärken, indem sie die Integrität des Marktes verbessert und eine effizientere Kapitalallokation fördert.

Ein härteres Vorgehen gegen Bilanzfälschung, Insiderhandel und Marktmanipulation sowie effektivere Verfahren zur Beendigung der Börsennotierung von Unternehmen, welche die Börsenzulassungsvoraussetzungen nicht mehr erfüllen, können dazu beitragen, Investitionen in gut geführte Unternehmen mit nachhaltigen Geschäftsabläufen und klaren strategischen Prioritäten zu lenken.

Gleichzeitig spiegeln erhöhte Dividendenausschüttungen und Aktienrückkäufe börsennotierter Unternehmen einen wachsenden Fokus auf die Rendite für die Aktionäre wider. Dieser Wandel signalisiert eine Abkehr von einem Kapitalmarkt, der sich primär auf die Kapitalbeschaffung konzentriert, hin zu einem ausgewogeneren Umfeld, das sowohl Emittenten als auch Investoren dient und eine stabilere sowie nachhaltigere Investitionsbasis unterstützt.