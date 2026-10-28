🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Japan und Deutschland bauen Kooperation aus

    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Japan und Deutschland stärken ihre Wirtschaftssicherheit
    • Kooperation umfasst KI, Wasserstoff und Fusion
    • Beide Länder stärken Verteidigung und Lieferketten
    Japan und Deutschland bauen Kooperation aus
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    TOKIO (dpa-AFX) - Japan und Deutschland wollen in den Bereichen wirtschaftliche Sicherheit, Spitzentechnologien sowie der Rüstungsindustrie verstärkt zusammenarbeiten. Bundeskanzler Friedrich Merz und die japanische Ministerpräsidentin Sanae Takaichi einigten sich dazu in Tokio auf entsprechende gemeinsame Erklärungen.

    Angesichts der zunehmend angespannten internationalen Lage sei die Zusammenarbeit Japans und Deutschlands als "Premiumpartner" wichtiger denn je, um "gemeinsam zum Frieden und zur Stabilität in der internationalen Gemeinschaft beizutragen", sagte Takaichi bei einem gemeinsamen Auftritt mit Merz vor der Presse.

    Merz würdigte Japan als einen der engsten Partner, der von besonderer Bedeutung für Deutschland sei. Trotz der großen Entfernung könne man sagen: "Japan und Deutschland sind Nachbarn."

    Dutzende Kooperationsabkommen

    So wollen beide Länder die Kooperation zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor in Bereichen wie der Fusions- und Wasserstofftechnologie fördern. Beim Besuch des Kanzlers, der von einer ranghohen Wirtschaftsdelegation begleitet wird, wurden in Tokio rund 30 Kooperationsvereinbarungen auf staatlicher und privater Ebene unterzeichnet.

    So sollen zur Schaffung einer robusten Lieferkette die Bezugsquellen für kritische Mineralien diversifiziert werden. Ferner einigten sich beide Regierungschefs auf die Einrichtung eines hochrangigen Dialogs zur Zusammenarbeit bei Künstlicher Intelligenz samt eines KI-Gipfels in Japan.

    Japan und Deutschland stärken Verteidigungskooperation

    Angesichts eines zunehmend schwierigen Sicherheitsumfelds bekräftigten beide Regierungschefs ihre Bereitschaft, "mehr Verantwortung für Frieden und Stabilität zu übernehmen". Beide Seiten wollten zu diesem Zweck ihre "Einsatzbereitschaft und ihre Verteidigungsindustriebasis" stärken, hieß es.

    Die Sicherheit im euroatlantischen Raum und im Indopazifik seien "untrennbar miteinander verbunden", erklärte Takaichi. Japan begrüße das anhaltende aktive Engagement Deutschlands im indopazifischen Raum. "Wir werden Möglichkeiten und Rahmenbedingungen prüfen, die zur Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen den Streitkräften beider Länder beitragen"./ln/DP/mis







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Japan und Deutschland bauen Kooperation aus Japan und Deutschland wollen in den Bereichen wirtschaftliche Sicherheit, Spitzentechnologien sowie der Rüstungsindustrie verstärkt zusammenarbeiten. Bundeskanzler Friedrich Merz und die japanische Ministerpräsidentin Sanae Takaichi einigten sich …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     