RBC stuft DANONE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Danone von 78 auf 76 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst James Edwardes Jones aktualisierte am Mittwoch nach den am Vorabend vorgelegten Umsatzzahlen zum dritten Quartal seine Schätzungen. Die vorgelegten Zahlen sieht er als einen wichtigen Schritt zur Rückgewinnung von Anlegervertrauen./ck/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:47 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:47 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,02 % und einem Kurs von 62,76EUR auf Tradegate (28. Oktober 2026, 13:45 Uhr) gehandelt.





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