Börsen Update Europa - 28.10. - CH 20 schwach -0,61 %
Börsen Update
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht bei 25.671,91 PKT und gewinnt bisher +0,27 %.
Top-Werte: Deutsche Bank +4,22 %, Siemens Energy +3,87 %, Volkswagen (VW) Vz +2,33 %
Flop-Werte: Symrise -9,63 %, Zalando -2,57 %, SAP -1,03 %
Der MDAX steht aktuell (13:59:36) bei 30.552,98 PKT und steigt um +0,31 %.
Top-Werte: SUESS MicroTec +7,06 %, Porsche AG +4,37 %, Schaeffler +3,88 %
Flop-Werte: ThyssenKrupp -15,15 %, Salzgitter -6,24 %, DWS Group -1,76 %
Der TecDAX steht aktuell (13:59:36) bei 4.108,66 PKT und steigt um +0,46 %.
Top-Werte: SUESS MicroTec +7,06 %, OHB +5,36 %, PVA TePla +4,64 %
Flop-Werte: Verbio -2,97 %, ATOSS Software -2,96 %, TeamViewer -1,31 %
Der Eurozone 50 bewegt sich bei 6.167,93 PKT und steigt um +0,05 %.
Top-Werte: Deutsche Bank +4,22 %, Siemens Energy +3,87 %, DANONE +3,02 %
Flop-Werte: Adyen Parts Sociales -13,92 %, Banco Santander -4,60 %, EssilorLuxottica -2,35 %
Der AT 20 steht bei 6.463,43 PKT und gewinnt bisher +0,08 %.
Top-Werte: Lenzing +5,21 %, Palfinger +2,03 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +1,46 %
Flop-Werte: voestalpine -1,89 %, CA-Immobilien-Anlagen -0,93 %
Der CH 20 bewegt sich bei 14.533,45 PKT und fällt um -0,61 %.
Top-Werte: ABB +2,19 %, Partners Group Holding +1,15 %, Swiss Life Holding +0,93 %
Flop-Werte: Logitech International -5,99 %, Sandoz Group -2,56 %
Der FR 40 bewegt sich bei 7.889,48 PKT und fällt um -0,10 %.
Top-Werte: Stellantis +8,19 %, DANONE +3,02 %, LEGRAND +2,75 %
Flop-Werte: Dassault Systemes -2,86 %, EssilorLuxottica -2,35 %, ArcelorMittal -1,88 %
Der SE 30 bewegt sich bei 3.258,30 PKT und steigt um +0,07 %.
Top-Werte: Sandvik +2,73 %, ABB +2,19 %, SKF (B) +1,15 %
Flop-Werte: SSAB Registered (A) -5,01 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -1,20 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:06:21) bei 6.590,00 PKT und steigt um 0,00 %.
Top-Werte: Jumbo +0,84 %, Allwyn +0,45 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +0,28 %
Flop-Werte: Hellenic Telecommunications Organizations -2,19 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,41 %, Viohalco -0,83 %
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