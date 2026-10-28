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    Industrie-Recycler Befesa erhöht Ergebnisziel für 2026 - US-Förderprogramm

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    Für Sie zusammengefasst
    • Befesa erwartet 2026 rund 29 Millionen Dollar Gutschrift
    • Ebitda-Prognose 2026: 286 bis 296 Millionen Euro
    • Befesa erwartet bis 2033 jährlich 25–30 Millionen Euro
    Industrie-Recycler Befesa erhöht Ergebnisziel für 2026 - US-Förderprogramm
    Foto: Peter Endig - picture alliance / ZB

    LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Industrie-Recycler Befesa dürfte von dem vom früheren US-Präsidenten Joe Biden auf den Weg gebrachten Klima- und Industrieförderprogramm Inflation Reduction Act profitieren. Das Unternehmen erwartet allein für 2026 aufgrund seiner Produktion von Zink, das zu den geförderten Metallen gehöre, eine Steuergutschrift von rund 29 Millionen US-Dollar (etwa 26 Millionen Euro). An der Börse kam das gut an; der Aktienkurs legte auf die Nachrichten hin zu.

    Für 2026 werde daher nun inklusive dieses Betrags mit einem bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 286 bis 296 Millionen gerechnet, teilte Befesa am Mittwoch weiter mit. Ohne die Gutschrift soll das operative Ergebnis 260 bis 270 Millionen Euro erreichen. Zuvor war das Unternehmen von einer Spanne von 250 bis 270 Millionen Euro ausgegangen.

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    Des Weiteren geht der Industrie-Recycler davon aus, dass er auch in den Jahren bis 2033 Gutschriften erhalten wird, sofern sich der geltende regulatorische Rahmen nicht ändert. Basierend auf der aktuellen Einschätzung rechnet das Unternehmen mit einem wiederkehrenden positiven jährlichen Beitrag zwischen 25 Millionen und 30 Millionen Euro./mne/mis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Befesa Aktie

    Die Befesa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,36 % und einem Kurs von 35,75 auf Tradegate (28. Oktober 2026, 13:56 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Befesa Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Befesa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 43,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Befesa Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von +6,56 %/+36,61 % bedeutet.





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