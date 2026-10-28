Industrie-Recycler Befesa erhöht Ergebnisziel für 2026 - US-Förderprogramm

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Industrie-Recycler Befesa dürfte von dem vom früheren US-Präsidenten Joe Biden auf den Weg gebrachten Klima- und Industrieförderprogramm Inflation Reduction Act profitieren. Das Unternehmen erwartet allein für 2026 aufgrund seiner Produktion von Zink, das zu den geförderten Metallen gehöre, eine Steuergutschrift von rund 29 Millionen US-Dollar (etwa 26 Millionen Euro). An der Börse kam das gut an; der Aktienkurs legte auf die Nachrichten hin zu.

Für 2026 werde daher nun inklusive dieses Betrags mit einem bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 286 bis 296 Millionen gerechnet, teilte Befesa am Mittwoch weiter mit. Ohne die Gutschrift soll das operative Ergebnis 260 bis 270 Millionen Euro erreichen. Zuvor war das Unternehmen von einer Spanne von 250 bis 270 Millionen Euro ausgegangen.