Boston Scientific bricht um 10,94 % auf neues 52-Wochen-Tief ein

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Boston Scientific abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -3,80 % verkraften.

Ein neues 52-Wochen-Tief prägt den Handel bei Boston Scientific. Auch die Medizintechnik-Wettbewerber Abbott Laboratories, Johnson & Johnson und Medtronic geben nach, allerdings deutlich weniger stark. Ein konkreter Auslöser für den Einbruch bei Boston Scientific ist zunächst nicht erkennbar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche ist die Boston Scientific Aktie damit um -4,07 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,36 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -52,73 % verloren.

Während Boston Scientific deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,21 %.

So schlagen sich die Wettbewerber von Boston Scientific

Abbott Laboratories, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,75 %. Edwards Lifesciences notiert im Minus, mit -0,51 %. Johnson & Johnson notiert im Minus, mit -1,24 %. Stryker verliert -0,81 % Medtronic notiert im Minus, mit -1,18 %.

Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

Informationen zur Boston Scientific Aktie

Boston Scientific ist ein Medizintechnik-Konzern mit Fokus auf minimalinvasive Therapien (Kardiologie, Rhythmusmanagement, Endoskopie, Urologie). Kernprodukte: Stents, Katheter, Herzrhythmus-Implantate, Ablationssysteme. Starke Marktstellung global, v.a. in Kardiologie. Wichtige Wettbewerber: Medtronic, Abbott, Johnson & Johnson, Edwards. USPs: breite Technologieplattform, Innovationsstärke, fokussierte Nischenführerschaft.

Es gibt 1 Mrd. Boston Scientific Aktien. Damit ist das Unternehmen 51,48 Mrd.EUR € wert.

Boston Scientific Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,07 % 1 Monat -0,36 % 3 Monate -3,80 % 1 Jahr -56,48 %

Stand: 28.10.2026, 14:00 Uhr

Die Aktie von Boston Scientific erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -4,64 %. Über 5 Jahre lag sie bei 1,58 %, über 10 Jahre bei 7,39 %.

Boston Scientific Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die Boston Scientific Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Boston Scientific Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.