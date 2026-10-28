Santander enttäuscht trotz höherem Gewinn im laufenden Geschäft
ROUNDUP
- Bereinigter Gewinn steigt um fast ein Fünftel
- Webster-Übernahme lässt Erträge um zwölf Prozent steigen
- Schwache Provisionen und Risikovorsorge belasten Aktie
MADRID (dpa-AFX) - Die spanische Großbank Santander hat im dritten Quartal unter anderem dank der Übernahme der US-Bank Webster im laufenden Geschäft deutlich mehr verdient. Sorgen bereiteten den Investoren allerdings die stagnierenden Provisionseinnahmen und die höher als erwartet ausgefallene Risikovorsorge. Die im EuroStoxx 50 notierte Aktie gab am Mittwoch deutlich nach und weitete damit die Verluste der vergangenen Wochen aus.
Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn sei in den drei Monaten bis Ende September um fast ein Fünftel auf 3,85 Milliarden Euro geklettert, teilte die Bank am Mittwoch in Madrid mit. Wegen akquisitionsbedingter Einmalkosten ging der Gewinn unter dem Strich leicht auf 3,4 Milliarden Euro zurück. Das Ergebnis entsprach den Erwartungen der Experten. Die Erträge der Bank, die stark in Amerika und Großbritannien vertreten ist, stiegen um zwölf Prozent auf knapp 16 Milliarden Euro.
Das Papier büßte am späten Mittag vier Prozent auf 10,79 Euro ein. Das ist das niedrigste Niveau seit Juni. Seit dem im August erreichten Mehrjahreshoch von etwas mehr als 13 Euro büßte das Papier inzwischen fast 20 Prozent ein. Im bisherigen Jahresverlauf gewann die Aktie rund sieben Prozent und hinkt damit dem Branchenindex Stoxx 600 Banks etwas hinterher. Mit einem Börsenwert von knapp 160 Milliarden Euro ist Santander die wertvollste Bank der Eurozone.
Der Schwung bei den Erträgen habe nachgelassen, schrieb Analystin Miruna Chirea von der US-Investmentbank Jefferies. Die Geschäftsdynamik beim Zinsüberschuss habe abseits von Übernahmeeffekten trotz höherer Kreditvergabe im Vergleich mit dem Vorquartal nachgelassen. Immerhin überzeuge Santander nach wie vor auf der Kostenseite. Die Entwicklung der Ausgaben sei besser als erwartet gewesen, schrieb die Expertin. Citi-Analyst Borja Ramirez monierte unerwartet schwache Provisionseinnahmen./zb/men/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Banco Santander Aktie
Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,51 % und einem Kurs von 10,84 auf Tradegate (28. Oktober 2026, 14:02 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Banco Santander Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Banco Santander zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3800 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 13,444EUR. Von den letzten 9 Analysten der Banco Santander Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 14,000EUR was eine Bandbreite von +11,42 %/+29,99 % bedeutet.
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moin & danke fuer die beitraege
Nach den offiziellen Mitteilungen von Santander vom 20. August 2026 (dem Closing-Tag) gilt:
- John Ciulla (bisher CEO von Webster) ist jetzt CEO von Santander Bank, N.A.
- Christiana Riley bleibt CEO von Santander US und Country Head für die USA.
- Luis Massiani (bisher President & COO von Webster) ist COO von Santander US und Santander Bank.
Christiana Riley halte ich für eine sehr kompetente und erfahrene Führungskraft – mit einem klaren Profil.
Kurzer Hintergrund
- Lange Karriere bei der Deutschen Bank (17 Jahre), zuletzt als CEO Americas und Vorstandsmitglied.
- Dort war sie stark in Strategie, Restrukturierung und dem Umbau des US-Geschäfts involviert – also genau in den Bereichen, die bei großen Banken oft heikel sind.
- 2023 zu Santander gewechselt als Regional Head North America, inzwischen CEO von Santander US / Country Head USA.
Was für sie spricht
Sie hat nachweislich Erfahrung mit komplexen Transformationen und regulatorischen Themen (Deutsche Bank war in ihrer Zeit kein einfaches Umfeld).
Bei Santander scheint sie den Auftrag zu haben, das US-Geschäft profitabler und skalierbarer zu machen – und die Webster-Übernahme ist genau so ein großes Integrationsprojekt, bei dem man jemanden mit Restrukturierungs- und Integrationserfahrung braucht.
Sie wird in der Branche relativ positiv wahrgenommen (u. a. in Listen wie „Most Powerful Women to Watch“).
Mögliche Fragezeichen
- Manche Beobachter fragen sich, ob ihre Stärken eher im „Fixen und Straffen“ liegen als im aggressiven organischen Wachstum (z. B. im Auto-Lending-Bereich, der für Santander US wichtig ist).
- Die Webster-Integration wird der echte Lackmustest: Ob sie und John Ciulla das Zusammenspiel hinbekommen und die versprochenen Synergien und die höheren Returns (Richtung 18 % RoTE) tatsächlich liefern.
Mein Eindruck insgesamt: Solide, unaufgeregte, erfahrene Bankerin mit internationaler Prägung. Kein „Star-CEO“-Typ, der laut auftritt, sondern eher die ruhige, strukturierte Variante. Für die aktuelle Phase bei Santander US (Integration + Profitabilitätssteigerung) wirkt das Profil passend.
BB & F
Das aktuelle (große) ARP läuft noch und soll am 21. August 2026 planmäßig enden.
fuer BB und friends
Kurze Zusammenfassung zur "Hürde": Das ist ein wichtiger, aber nicht der letzte Schritt. Banco Santander hat am 12. Juni 2026 die Genehmigung der OCC (Office of the Comptroller of the Currency) bekommen – das ist die primäre US-Bankaufsicht für nationale Banken. Das ist positiv und zeigt, dass die Kern-Regulierungsstelle in den USA keine großen Einwände hat.
Was fehlt noch?
Noch ausstehend (Stand jetzt):
- Federal Reserve (Fed) — die wichtigste verbleibende US-Hürde.
- Europäische Zentralbank (EZB/BCE) — für die europäische Seite.
- Eventuell weitere formale Schritte, aber die großen sind diese beiden.