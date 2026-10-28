MolecuLight wurde von Frost & Sullivan zur 2026 Global Company of the Year im Bereich Wound Imaging ernannt

PITTSBURGH, 28. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Heute gibt MolecuLight bekannt, dass es den Frost & Sullivan 2026 Global Company of the Year Award in der Wundbildgebungsbranche erhalten hat. Die Auszeichnung unterstreicht die führende Rolle von MolecuLight bei der Weiterentwicklung objektiver Wundbeurteilung, die klinischen Belege für verbesserte Patientenergebnisse sowie die umfassenden Schulungen und den Kundensupport.

Die Bewertung von Frost & Sullivan würdigt die Fähigkeit von MolecuLight, bakterielle Fluoreszenzbildgebung einschließlich der Lokalisierung von Bakterien und deren Menge, digitale Wundmessung und Wärmebildgebung in einer handlichen Plattform zu vereinen. Diese Funktionen helfen Ärzten dabei, eine erhöhte Keimbelastung zu erkennen, die bei einer visuellen Beurteilung möglicherweise übersehen wird, Veränderungen der Wundgröße genau zu verfolgen und fundiertere Behandlungsentscheidungen zu treffen. Die Anbindung an elektronische Patientenakten unterstützt zudem eine effiziente Dokumentation und Kontinuität der Patientenversorgung. Die SOC 2 Typ II- und FIPS-Zertifizierungen von MolecuLight unterstreichen das Engagement des Unternehmens für sichere klinische Dokumentation und robuste Cybersicherheit.

Der Bericht hebt zudem klinische Belege hervor, die eine verbesserte Wundheilung, einen geringeren Antibiotikaeinsatz und weniger infektionsbedingte Komplikationen bei der fluoreszenzgestützten Versorgung belegen, sowie das Engagement von MolecuLight, klinische Teams bei der effektiven Nutzung dieser Technologie zu unterstützen.

„Diese Anerkennung spiegelt unser Engagement wider, Klinikern objektive Informationen zur Verfügung zu stellen, die ihnen helfen, die Versorgung von Patienten mit Wunden zu verbessern", sagte Anil Amlani, Chief Executive Officer von MolecuLight. „Durch die Kombination klinisch validierter Bildgebung mit praktischen Arbeitsabläufen, Fortbildung, Schulungen und kontinuierlicher Unterstützung helfen wir den Behandlungsteams dabei, diese Informationen in Behandlungsentscheidungen umzusetzen, die eine bessere Genesung fördern."

Die Auszeichnung „Company of the Year" von Frost & Sullivan bewertet Organisationen anhand der Kriterien Innovation, Leistung und Kundenwirkung.

Um mehr über die Bewertung von MolecuLight durch Frost & Sullivan zu erfahren, sehen Sie sich den vollständigen Bericht an.

Informationen zu MolecuLight

MolecuLight ist ein privat geführtes Medizintechnikunternehmen mit globaler Präsenz, das sich auf die Herstellung und Vermarktung von Point-of-Care-Wundbildgebungsgeräten spezialisiert hat. Seine FDA-zugelassene MolecuLight i:X und DX-Systeme ermöglichen die Echtzeit-Erkennung einer erhöhten Bakterienbelastung und eine genaue digitale Wundmessung. MolecuLight DX+ bietet zusätzlich eine Wärmebildkamera. Die Wirksamkeit und der klinische Nutzen dieser Technologien werden durch mehr als 100 von Fachkollegen begutachtete Veröffentlichungen belegt.

Informationen zu Frost & Sullivan

Mit den „Best Practices"-Auszeichnungen von Frost & Sullivan werden Unternehmen auf regionalen und globalen Märkten gewürdigt, die außergewöhnliche Leistungen und beständige Spitzenleistungen in Bereichen wie Führungsstärke, technologische Innovation, Kundenerlebnis und strategische Produktentwicklung vorweisen können. Jede Auszeichnung ist das Ergebnis eines strengen Analyseprozesses, in dessen Rahmen Branchenexperten von Frost & Sullivan die Leistung anhand umfassender Interviews, eingehender Analysen und umfangreicher Sekundärrecherchen bewerten. Ziel ist es, wirklich erstklassige Organisationen zu identifizieren, die ein transformatives Wachstum vorantreiben und neue Branchenstandards setzen.

Für Vertriebs-, Medien- oder sonstige Anfragen oder weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: MolecuLight, Danielle Dunham, Director of Product and Marketing, T. +1.416.542.5524, ddunham@moleculight.com, www.moleculight.com

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