Elterngeld soll in Deutschland steigen
Für Sie zusammengefasst
- Elterngeld soll erstmals seit 2007 erhöht werden
- Mindestsatz steigt laut Plan von 300 auf 330 Euro
- Höchstsatz soll von 1.800 auf 1.900 Euro steigen
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
BERLIN (dpa-AFX) - Erstmals seit der Einführung im Jahr 2007 soll das Elterngeld erhöht werden. Der Mindestsatz soll nach Plänen des Bundesfamilienministeriums von 300 auf 330 Euro steigen, der Höchstsatz von 1.800 auf 1.900 Euro, wie das Ministerium in Berlin bekanntgab. Ein entsprechender Gesetzentwurf ging demnach in die regierungsinterne Abstimmung./jr/DP/jha
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