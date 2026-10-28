Der Farizon SV des Modelljahres 2027 feiert in Rungis sein Debüt in Frankreich und wird unter realen Lieferbedingungen getestet

PARIS, 28. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Geely Farizon stellte den Farizon SV des Modelljahres 2027 auf dem Marché International de Rungis vor, dem weltweit führenden Großhandelszentrum für Frischwaren. Als Maßstab für die europäische Last-Mile-Zustellung erfordert Rungis dichte Routen mit mehreren Zustellpunkten, enge Zeitpläne und häufiges Anfahren und Anhalten. Die Markteinführung zielt auf messbare betriebliche Vorteile für Fuhrparks und unabhängige Betreiber ab und steht im Einklang mit dem Konzept „ More for Business" .

Der Farizon SV, der im April 2026 erstmals in Frankreich auf den Markt kam, basiert auf vier Säulen: Kapazität, Effizienz, Sicherheit und Komfort. Das Update des Modelljahrs 2027 löst reale Probleme im Fuhrparkbetrieb, um die Betriebszeit und Produktivität zu steigern. Aufbauend auf der eigens entwickelten, rein elektrischen GXAM-Architektur von Farizon verfügt er über ein modulares Fahrgestell, das für eine flexible Aufrüstung vorbereitet ist. Er bietet 13 m³ nutzbares Ladevolumen und eine kombinierte WLTP-Reichweite von bis zu 384 km. Seine neue CATL-Batterie unterstützt 2C-Gleichstromladung von 20 % bis 80 % Ladezustand (SOC) in nur 18 Minuten. Eine neue Allradvariante sorgt für verbesserte Traktion auf nassen Straßen, Steigungen und unbefestigtem Untergrund und eignet sich damit für den Transport von Frischwaren und Versorgungsgütern während der regnerischen Jahreszeiten in Europa.

Im Vorfeld der Markteinführung testeten lokale Betreiber in Rungis den Farizon SV Modelljahr 2027 über ganze Arbeitstage hinweg und simulierten dabei Mehrpunkt-Lieferrunden sowie das Aufladen während der Schicht. Ein Betreiber kommentierte: „Der Laderaum des SV eignet sich gut für Obst- und Gemüsekisten, und die niedrige Ladehöhe macht das wiederholte Be- und Entladen weniger anstrengend. Das Schnellladen passt in unsere Mittagspause, sodass wir den Akku aufladen können, ohne den Lieferplan zu stören. Es ist ein praktisches Fahrzeug für unseren hochintensiven Betrieb."

Die SV-Modellreihe stellt einen wichtigen Meilenstein für Farizons europäische Leicht-Nutzfahrzeug-Palette dar und wird um Combi- und Minibus-Varianten für den Kühltransport, Umbauten und Personentransporte erweitert. Die Veranstaltung umfasste statische Ausstellungen, Vorführfahrzeuge mit Umbauten sowie Testfahrten vor Ort, um die Agilität im Stadtverkehr zu demonstrieren. Der überarbeitete Farizon SV Modelljahr 2027 wurde speziell auf die Bedürfnisse der Betreiber zugeschnitten und ist ein robustes, einsatzbereites elektrisches Leicht-Nutzfahrzeug, das das Versprechen More for Business für europäische Flottenbetreiber einlöst.

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