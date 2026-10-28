CELSET bringt SOLTOX, eine koreanische Marke für Botulinumtoxin Typ A, auf den internationalen Markt.

SEOUL, Südkorea, 28. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- CELSET INC., ein koreanisches Biotechnologieunternehmen, das sich auf medizinische Ästhetik spezialisiert hat, hat SOLTOX, seine Markür Botulinumtoxin Typ A, auf den Markt gebracht und damit eine koreanische Botulinumtoxin-Marke in der internationalen Branche für medizinische Ästhetik eingeführt.

SOLTOX wird in den Formulierungen 100 Unit und 200 Unit mit drei definierenden technischen Merkmalen angeboten: ein 900 kDa Toxin-Komplex, eine gefriergetrocknete Darreichungsform und ein fortschrittliches Reinigungsverfahren. Zusammengenommen spiegeln diese Eigenschaften einen Fertigungsansatz wider, der die kontrollierte Verarbeitung, die Produktcharakterisierung und die pharmazeutische Qualität in den Vordergrund stellt.

Der 900 kDa-Komplex beschreibt die Molekülgröße des Botulinumtoxin-Proteinkomplexes einschließlich der assoziierten Proteine. Dieses Merkmal kennzeichnet ein spezifisches Formulierungsmerkmal und begründet keine Aussage über eine überlegene klinische Wirkungsdauer oder Wirksamkeit. SOLTOX wird als lyophilisiertes Pulver geliefert, das vor der Verabreichung von qualifizierten medizinischen Fachkräften gemäß der geltenden Produktkennzeichnung und den lokalen Vorschriften rekonstituiert werden muss.

Die Reinigung ist ein weiterer zentraler Bestandteil des SOLTOX-Herstellungsansatzes. Fortschrittliche Botulinumtoxin-Reinigungstechnologie wird bei der Verarbeitung von Botulinumtoxin Typ A angewendet, wobei der Schwerpunkt auf der Trennung der gewünschten Substanz von unerwünschten Stoffen liegt. Die Produktion umfasst auch kontrollierte Herstellungsbedingungen und Qualitätskontrollverfahren für Botulinumtoxin, die die Vorbereitung, Abfüllung, Gefriertrocknung und Chargenbewertung abdecken.

CELSET hebt diese Fertigungseigenschaften als technische Grundlage von SOLTOX hervor. Die Produktpositionierung lenkt die Aufmerksamkeit auf die Identität der Rezeptur und die Prozesskontrollen, ohne Herstellungsmerkmale mit nicht verifizierten Unterschieden in den Patientenergebnissen gleichzusetzen. Die Marke vereint technische Informationen mit einer prägnanten Identität, die auf Wiedererkennung im gesamten Bereich der medizinischen Ästhetik ausgelegt ist.

Mit dieser Markteinführung positioniert sich SOLTOX innerhalb der internationalen Aktivitäten von CELSET im Bereich der medizinisch-ästhetischen Medizin. Die Positionierung spiegelt die wachsende Sichtbarkeit der koreanischen Biotechnologie- und Medizinästhetik-Produktion sowie die Bedeutung etablierter medizinischer Vertriebskanäle und marktspezifischer regulatorischer Rahmenbedingungen wider. CELSET betrachtet die Marktentwicklung auf Länderebene und den Aufbau professioneller Beziehungen als integralen Bestandteil der internationalen Präsenz der Marke SOLTOX.

Mit der Einführung von SOLTOX erweitert CELSET sein Portfolio im Bereich der medizinischen Ästhetik und ergänzt damit seinen Fokus auf wissenschaftlich fundierte Produktkommunikation. Das Unternehmen legt Wert auf eine einheitliche Markenpräsentation und klare Informationen für medizinische Fachkräfte in verschiedenen Märkten. Verfügbarkeit und Nutzung unterliegen den in den jeweiligen Ländern geltenden regulatorischen Bestimmungen.

Über CELSET INC.

CELSET INC. ist ein in Seoul, Südkorea, ansässiges koreanisches Biotechnologieunternehmen mit Schwerpunkt auf dem Bereich der medizinischen Ästhetik. SOLTOX spiegelt das Engagement des Unternehmens für unverwechselbare Marken, Herstellungsprinzipien für ästhetische Medizinprodukte und professionelle Kommunikation für die globale Ästhetikbranche wider.

Für Anfragen: contact@celset.co.kr

Home Page : https://celset-aesthetics.com/







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