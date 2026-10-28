Kann KI bald Krankheiten heilen? Anthropic meldet erste Fortschritte

Anthropic will die Entwicklung neuer Medikamente mithilfe seiner Künstlichen Intelligenz Claude beschleunigen. Dafür arbeitet das Unternehmen mit sechs Partnern aus der Biotechnologie und Pharmaindustrie zusammen. Erste Ergebnisse machen Hoffnung: In Experimenten verbesserte die KI unter anderem potenzielle Krebstherapien und verkürzte aufwendige Prozesse erheblich.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Anthropic arbeitet unter anderem mit Generate Biomedicines, Divergence Labs und BigHat Biosciences zusammen. Die Projekte decken verschiedene Phasen der Medikamentenentwicklung ab – vom Entwurf neuer Moleküle bis zur Optimierung möglicher Wirkstoffe und der Vorbereitung klinischer Studien.

Bei Divergence Labs entwickelte Claude innerhalb von rund einem Monat etwa 35.000 Antikörperentwürfe für einen möglichen neuen Ansatz gegen Lebensmittelallergien. Erste Labortests zeigten, dass drei der entworfenen Antikörper an das an allergischen Reaktionen beteiligte Molekül IgE binden konnten. 20 weitere konnten IgE offenbar von Immunzellen lösen. Drei davon schnitten in ersten Tests besser ab als das etablierte Medikament.

Auch bei Krebstherapien meldet Anthropic Fortschritte. Gemeinsam mit Generate Biomedicines untersuchte das Unternehmen eine Weiterentwicklung der CAR-T-Zelltherapie, die künftig auch gegen solide Tumore helfen könnte. Ein von Claude entworfener Ansatz verkürzte einen Teil der genetischen Anleitung um rund 70 Prozent. Im Labor produzierten Immunzellen damit etwa zehnmal so viele Rezeptoren wie mit der ursprünglichen Version. Zudem bekämpften sie Tumorzellen effizienter und blieben länger aktiv.

Weniger Bürokratie, schnellere Entwicklung

Auch abseits der Forschung könnte die KI Zeit und Geld sparen. Beim Biotechunternehmen Enveda verbringen Chemiker laut Anthropic bis zu 75 Prozent ihrer Arbeitszeit mit Dokumentation. Ein KI-System überprüfte 1.061 Seiten an Unterlagen, erkannte alle elf zuvor von Menschen identifizierten Probleme und fand sieben weitere. Der Zeitaufwand für die menschliche Kontrolle sank um 89 Prozent.

Zudem erstellte Claude den ersten Entwurf eines wichtigen Zulassungsdokuments innerhalb von vier Stunden. Von Hand hätte die Arbeit laut Anthropic rund drei Monate gedauert.

Mit Bristol-Myers Squibb arbeitet Anthropic außerdem daran, die Planung klinischer Studien zu verbessern und deren Erfolgsaussichten einzuschätzen. Die Zusammenarbeit soll 2027 ausgeweitet werden.

Auch der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk setzt auf die Technologie von Anthropic, um die Entwicklung neuer Medikamente zu beschleunigen.

Medikamente noch nicht für Menschen getestet

Anthropic betont, dass sich die Forschung noch in einem frühen Stadium befindet. Die meisten Projekte sind präklinisch. Das bedeutet, dass die Wirkstoffkandidaten noch nicht in klinischen Studien am Menschen getestet werden.

Auch eigene Forschungsprogramme baut das Unternehmen aus. Nach der Übernahme des Ein-Personen-Unternehmens Mithril Medicine forscht Anthropic an Therapien gegen seltene Formen von Muskeldystrophie. Erste Ergebnisse bei Mäusen wurden laut Unternehmen in weniger als 18 Monaten erreicht. Ein Wirkstoffkandidat könnte frühestens Ende 2028 für klinische Studien am Menschen bereit sein.

Anthropic will seine KI künftig stärker in die gesamte Medikamentenentwicklung integrieren und mit weiteren Unternehmen zusammenarbeiten. Ob daraus tatsächlich neue wirksame Medikamente entstehen, müssen weitere Studien zeigen.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion