Weltbank rechnet mit weiter steigenden Lebensmittelpreisen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Unterbrochene Getreidelieferungen, durch ungünstiges Wetter bedrohte Ernten und hohe Kraftstoff- und Düngerpreise werden Lebensmittel im kommenden Jahr weiter verteuern. Während dieses Jahr die Preise für Nahrungsmittel um etwa ein Zehntel gegenüber dem Vorjahr zulegen dürften, wird für 2027 ein weiterer Anstieg um sieben Prozent erwartet, wie aus dem Rohstoff-Ausblick der Weltbank hervorgeht.

Deutlich drastischer dürften die Energiepreise in diesem Jahr anziehen - die Weltbank geht hier von einem Plus um knapp ein Drittel gegenüber dem Vorjahr aus. Dafür ist vor allem der Krieg der USA gegen den Iran verantwortlich, infolgedessen der Rohstoffhandel durch die Straße von Hormus nahezu zum Erliegen gekommen war. Auch Monate nach Beginn des Starts ist der Transport durch die Meerenge weiter weit vom Vorkriegsniveau entfernt. Die Experten hoffen, dass die Energiepreise 2027 dann nachgeben.