Expansion nach Europa | BICV feiert Premiere auf der IZB 2026 in Wolfsburg

WOLFSBURG, Deutschland, 28. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Die alle zwei Jahre stattfindende Internationale Zulieferermesse (IZB) in Wolfsburg ist eine der einflussreichsten Messen für die Automobilzulieferkette in Europa und findet vom 27. bis 29. Oktober statt. BICV Technology Co., Ltd. (nachfolgend BICV), ein führender chinesischer Anbieter intelligenter Lösungen für vernetzte Fahrzeuge, präsentiert sich auf der IZB mit über 20 Produkten, die unser umfassendes, innovatives Produktportfolio bilden und sowohl produktionserprobte Angebote als auch Spitzentechnologien abdecken. BICV präsentiert Angebote aus den Bereichen intelligentes Cockpit, Cockpit-Fahr-Fusion, Telematik und Navigationsprodukte.

Auf der Messe demonstriert BICV seine fortschrittliche technische Kompetenz anhand eines überarbeiteten Produktportfolios. Das intelligente High-End-Cockpit der neuen Generation, das auf der darunterliegenden Ebene optimiert wurde, bietet latenzarme multimodale KI-Interaktion, reibungslose Bedienung im Fahrzeug und ein immersives räumliches audiovisuelles Erlebnis mit Dolby Vision und verwandelt Rechenleistung in ein stabiles, komfortables Mobilitätserlebnis im Fahrzeuginnenraum. Die BDIPPER Cockpit-Fahrfusions-Computing-Plattform verwendet die Architektur „Eine Plattform vereint vier Domänen" und verknüpft Rechenpools für intelligentes Fahren, Cockpit-Domäne, Instrumentencluster und Fahrzeugsteuerung, um eine dynamische, szenariobasierte Rechenzuweisung zu unterstützen. Das 3D AR-HUD nutzt native räumliche 3D-Displaytechnologie, um die Grenzen herkömmlicher Bordbildschirme zu überwinden und virtuelle und physische Fahrinformationen übereinanderzulegen, um die Fahrsicherheit zu gewährleisten und gleichzeitig ein immersives audiovisuelles 3D-Erlebnis im Fahrzeug zu bieten. Mit umfassenden Kompetenzen von Kernkomponenten bis zur Systemintegration bietet BICV modulare, anpassbare Lösungen von diskreten Komponenten bis hin zu Domänencontroller-Plattformen, um den vielfältigen Modellanforderungen der OEMs gerecht zu werden.

Mit über zehn Jahren Erfahrung auf ausländischen Märkten hat BICV ein globales, integriertes Liefersystem für Forschung und Entwicklung, Fertigung und technischen Support aufgebaut, mit kumulierten Auslandslieferungen von über einer Million Einheiten. Das Unternehmen betreibt lokale Entwicklungsnetzwerke in ganz Europa, Nordamerika und Südostasien sowie Geschäfts- und Produktionszentren in Japan, Europa und Südostasien. Durch die enge Zusammenarbeit mit globalen Marktführern wie Suzuki, Citroën, Proton, Pioneer und Alpine bietet BICV ausländischen Automobilherstellern über lokale Teams umfassende Dienstleistungen aus einer Hand, die die gemeinsame Entwicklung, die Serienproduktion und den Kundendienst abdecken.

Da sich die globale Automobilindustrie in Richtung intelligenter Vernetzung wandelt, wird BICV seine globalen technischen Bereitstellungskapazitäten kontinuierlich ausbauen. Aufbauend auf lokalen Forschungs- und Entwicklungs- sowie Fertigungskapazitäten liefern wir entwicklungsreife, serienfertige intelligente vernetzte Lösungen für Automobilhersteller in ganz Europa und weltweit. BICV erwartet eine enge Zusammenarbeit mit globalen Lieferkettenpartnern, um Win-Win-Ergebnisse zu erzielen, inklusive intelligente Mobilität zu ermöglichen und die räumlich intelligente Mobilität der nächsten Generation neu zu definieren.

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