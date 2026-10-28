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    Schwäche im Sicherheitssektor: F5 gerät bei hohem Umsatz unter Druck

    Rücksetzer

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    F5 bricht um 14,29 % ein, nachdem die Aktie im Tagesverlauf zunächst noch um 1,68 % zugelegt hat.

    Rücksetzer - Schwäche im Sicherheitssektor: F5 gerät bei hohem Umsatz unter Druck
    Foto: adobe.stock.com

    Mit Fortinet, Cisco Systems und Akamai Technologies geben auch andere Anbieter im Sicherheits- und Netzwerkbereich nach, doch F5 verliert deutlich stärker. Der Handelsumsatz erreicht bereits das 21,4-Fache des gesamten Vortags. Einen konkreten Auslöser für den Kursrutsch gibt es nicht; die angekündigte Zusammenarbeit mit Oracle zielt auf den Schutz von Webanwendungen und APIs ab.

    F5 Aktie kompakt: Diese Zahlen sollten Anleger kennen - 28.10.2026

    Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von F5 nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +3,75 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die F5 Aktie damit um -9,08 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,11 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +67,61 % gewonnen.

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    Während F5 deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,08 %.

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von F5?

    Akamai Technologies, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,11 %. Cisco Systems notiert im Minus, mit -1,19 %. Fortinet notiert im Minus, mit -2,62 %. Cloudflare Registered (A) legt um +1,26 % zu

    F5 Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -9,08 %
    1 Monat -5,11 %
    3 Monate +3,75 %
    1 Jahr +58,79 %
    Stand: 28.10.2026, 15:00 Uhr

    Informationen zur F5 Aktie

    F5 ist ein US-Anbieter von Application-Delivery- und Security-Lösungen. Kernprodukte: Load-Balancer, Web Application Firewalls, API-Security, Multi-Cloud- und Edge-Services. Starke Stellung im Enterprise-Segment, v.a. bei kritischen Anwendungen. Wichtige Konkurrenten: Citrix, Akamai, Cloudflare, AWS, Microsoft. USP: tiefe Integration in komplexe Hybrid-/Multi-Cloud-Umgebungen und hohe Performance/Sicherheit.

    Es gibt 57 Mio. F5 Aktien. Damit ist das Unternehmen 20,05 Mrd.EUR € wert.

    F5 and Oracle Collaborate to Strengthen Application Security in the AI Era


    F5 (NASDAQ: FFIV), the global leader in delivering and securing every app and API, and Oracle today announced a planned collaboration intended to bring next-generation web application and API protection (WAAP) to customers running applications on …

    Die Aktie von F5 erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 38,29 %. Über 5 Jahre lag sie bei 15,56 %, über 10 Jahre bei 11,65 %.

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    Ob sich ein Einstieg bei der F5 Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur F5 Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    F5

    -17,27 %
    -7,29 %
    -2,55 %
    +5,74 %
    +65,12 %
    +168,32 %
    +106,62 %
    +205,94 %
    +864,61 %
    ISIN:US3156161024WKN:922977
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