JPMORGAN stuft NOVO NORDISK auf 'Neutral'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Novo Nordisk vor dem am 3. November erwarteten Quartalsbericht auf "Neutral" mit einem Kursziel von 275 dänischen Kronen belassen. Analyst Richard Vosser verglich in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick seine Schätzungen für die wesentlichen Kennziffern des Diabetes-Spezialisten mit dem vom Unternehmen zur Verfügung gestellten Konsens (durchschnittliche Analystenschätzungen). Sowohl beim bereinigten Umsatz als auch dem bereinigten operativen Gewinn des dritten Quartals liege er über dem Konsens, schrieb er. Er verwies zudem darauf, dass eine Anhebung der Jahresziele erwartet werde, was vom Konsens aber bereits weitgehend antizipiert sei./ck/rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 12:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 12:50 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 12:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 12:50 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,39 % und einem Kurs von 34,53EUR auf Tradegate (28. Oktober 2026, 14:56 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 275
Kursziel alt: 275
Währung: DKK
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 275
Kursziel alt: 275
Währung: DKK
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte