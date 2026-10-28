JPMORGAN stuft NOVO NORDISK auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Novo Nordisk vor dem am 3. November erwarteten Quartalsbericht auf "Neutral" mit einem Kursziel von 275 dänischen Kronen belassen. Analyst Richard Vosser verglich in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick seine Schätzungen für die wesentlichen Kennziffern des Diabetes-Spezialisten mit dem vom Unternehmen zur Verfügung gestellten Konsens (durchschnittliche Analystenschätzungen). Sowohl beim bereinigten Umsatz als auch dem bereinigten operativen Gewinn des dritten Quartals liege er über dem Konsens, schrieb er. Er verwies zudem darauf, dass eine Anhebung der Jahresziele erwartet werde, was vom Konsens aber bereits weitgehend antizipiert sei./ck/rob/glVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 12:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 12:50 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,39 % und einem Kurs von 34,53EUR auf Tradegate (28. Oktober 2026, 14:56 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 275

Kursziel alt: 275

Währung: DKK

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 275,00 € , was eine Steigerung von +6,72% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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