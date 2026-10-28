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    Wenig Bewegung vor US-Zinsentscheid und Tech-Zahlen

    Aktien New York

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    Für Sie zusammengefasst
    • US-Indizes bewegen sich vor Fed-Entscheid kaum
    • Microsoft- und Alphabet-Zahlen belasten Techwerte
    • Anleger erwarten meist unveränderte Fed-Zinsen
    Aktien New York - Wenig Bewegung vor US-Zinsentscheid und Tech-Zahlen
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed und Geschäftszahlen mehrerer Tech-Riesen gehen die Anleger vorsichtig in den Mittwoch. Der Nasdaq 100 fiel zwar in den Anfangsminuten leicht positiv auf, dies erübrigte sich aber schon früh. Zuletzt stand der technologielastige Leitindex mit 29.652 Punkten quasi auf seinem Vortagsniveau, ähnlich wie der marktbreite S&P 500 mit 7.724 Zählern. Der Dow Jones Industrial kam noch auf einen Anstieg um 0,1 Prozent auf 52.439 Punkte.

    Nach US-Börsenschluss steht der Mittwoch im Zeichen der Quartalszahlen von Microsoft und Alphabet , die zu einer neuen Belastungsprobe werden dürften - vor allem für den zuletzt erholten Nasdaq 100. Starke Zahlen der südkoreanischen Chipkonzerns SK Hynix konnten die New Yorker Tech-Werte deshalb nicht nochmals eindeutig bewegen.

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    Gespannt blicken die Anleger davor aber noch auf die Fed, von der sie sich trotz der zuletzt hohen Inflation überwiegend keine Zinsänderung versprechen. "Die heutige Entscheidung wird mit Spannung erwartet, denn die fundamentalen Rahmenbedingungen liefern Argumente sowohl für eine Straffung der Zinszügel als auch für ein Stillhalten und Abwarten", schrieben Experten der Landesbank Helaba in ihrem Marktkommentar./tih/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,74 % und einem Kurs von 291,5 auf Tradegate (28. Oktober 2026, 15:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Microsoft zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 3,9200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7400 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 625,56USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 575,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 650,00USD was eine Bandbreite von +20,82 %/+36,58 % bedeutet.





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