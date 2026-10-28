YUZAWA SNOW LINK verbindet drei Skigebiete und öffnet am 26. Dezember zur Wintersaison 2026/27

NIIGATA, Japan, 28. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Die in Yuzawa in der Präfektur Niigata gelegene Skiregion bietet 45 Pisten, heiße Quellen, Sake aus der Region sowie regionale Küche und ist mit dem Shinkansen in nur 71 Minuten von Tokio aus erreichbar.

YUZAWA SNOW LINK verbindet die drei Skigebiete Yuzawa Kogen, GALA Yuzawa und Ishiuchi Maruyama in Yuzawa in der Präfektur Niigata und öffnet am Samstag, dem 26. Dezember 2026, zur Wintersaison 2026/27.

Offizielle Website: https://www.yuzawasnowlink.com/winter/en/

Die drei Skigebiete bieten Pisten für alle Könnerstufen, von Anfängern bis zu fortgeschrittenen Skifahrern. Besucher können außerdem schneebedeckte Berglandschaften, historische heiße Quellen, lokal hergestellten Sake und regionale Küche mit in Niigata angebautem Reis sowie anderen lokalen Zutaten genießen.

1. Gute Erreichbarkeit von Tokio aus mit dem Shinkansen

Yuzawa ist von Tokio aus ein bequem erreichbares Winterreiseziel. Der Bahnhof GALA Yuzawa ist mit dem Joetsu Shinkansen in nur 71 Minuten erreichbar, sodass sich die Region sowohl für Tagesausflüge als auch für Aufenthalte mit Übernachtung eignet. Besucher können Skifahren oder Snowboarden mit Besichtigungen in der Umgebung verbinden.

2. Drei Skigebiete mit abwechslungsreichen Pisten und Landschaften

YUZAWA SNOW LINK verbindet Yuzawa Kogen, GALA Yuzawa und Ishiuchi Maruyama. Jedes Skigebiet zeichnet sich durch eine eigene Bergkulisse und Pisten mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden aus und bietet damit vielfältige Möglichkeiten für Besucher mit unterschiedlichen Interessen sowie unterschiedlicher Erfahrung im Ski- oder Snowboardfahren.

Neben den Wintersportarten können Besucher die schneebedeckten Berglandschaften der Region genießen.

3. Heiße Quellen und regionale Küche abseits der Pisten

Yuzawa verfügt über ein traditionsreiches Thermalviertel, in dem sich Besucher vor oder nach einem Tag auf der Piste entspannen können. Die Region bietet außerdem regionale Küche mit Reis aus Niigata und weiteren Zutaten aus der Region sowie lokal hergestellten Sake.

Sowohl bei einem Tagesausflug als auch bei einem längeren Aufenthalt können Reisende Skifahren und Snowboarden mit dem Besuch heißer Quellen, Restaurantbesuchen und Besichtigungstouren verbinden und so einen abwechslungsreichen Winterurlaub genießen.

Informationen zu YUZAWA SNOW LINK

YUZAWA SNOW LINK verbindet drei Skigebiete: Yuzawa Kogen, GALA Yuzawa und Ishiuchi Maruyama. Weitere Informationen zu den Betriebszeiten, Skipässen sowie Verbindungen zwischen den Skigebieten finden Sie auf deren offiziellen Websites.

Offizielle Websites

Skigebiet Yuzawa Kogen: https://www.yuzawakogen.com/

Skigebiet GALA Yuzawa: https://gala.co.jp/

Skigebiet Ishiuchi Maruyama: https://ishiuchi.or.jp/en/winter/

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