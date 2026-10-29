Nach Nucera und TKMS: tk accelis-Aktie ist gestartet – kaufen oder verkaufen?
3. Abspaltung von Thyssenkrupp
Thyssenkrupp bringt mit tk accelis die nächste Tochter an die Börse. Die Aktie startet bei 27,80 Euro und legt anschließend kräftig zu. Doch lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber abwarten?
- tk accelis debütiert bei 27,80 Euro, der Kurs steigt
- 15.500 Beschäftigte und 11,4 Milliarden Euro Umsatz
- Margenziele bleiben unsicher, Neueinsteiger warten
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Thyssenkrupp treibt die Zerschlagung seines Industriekonzerns weiter voran! Nach Nucera und TKMS startet mit tk accelis bereits die dritte Konzerntochter an der Börse. Der Werkstoffhändler feierte am Mittwoch ein ordentliches Debüt: Die Aktie eröffnete bei 27,80 Euro und kletterte zeitweise um rund zehn Prozent. Am Nachmittag notierte sie bei etwa 30 Euro.
Damit erreicht der Börsenwert rund 1,9 Milliarden Euro. Für die bisherigen Thyssenkrupp-Aktionäre gibt es die neuen Papiere automatisch ins Depot: Auf jeweils 20 Thyssenkrupp-Aktien entfällt eine tk-accelis-Aktie. Der Mutterkonzern behält 51 Prozent der Anteile.
Milliardenumsatz, aber ein entscheidender Haken
Mit rund 15.500 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von 11,4 Milliarden Euro zählt tk accelis zu den weltweit führenden werksunabhängigen Werkstoffhändlern. Das Unternehmen will sein traditionelles Handelsgeschäft stärker um Dienstleistungen rund um Materialverarbeitung und Lieferkettenmanagement erweitern.
Die Profitabilität bleibt allerdings eine Herausforderung: Im Geschäftsjahr 2024/25 lag die bereinigte EBITDA-Marge lediglich bei zwei Prozent. Das Management will den Konzern deshalb vom klassischen Werkstoffhandel zum umfassenden Lieferkettendienstleister umbauen. Mittelfristig soll der Umsatz jährlich um mehr als vier Prozent wachsen und die EBITDA-Marge auf vier bis fünf Prozent steigen.
Die ersten Fortschritte sind sichtbar: In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025/26 hat sich das bereinigte operative Ergebnis von 82 auf 178 Millionen Euro mehr als verdoppelt.
Mein Tipp: Vorerst nur halten!
Die Bewertung erscheint angesichts des Umsatzvolumens interessant. Allerdings bleibt abzuwarten, ob tk accelis seine ehrgeizigen Margenziele tatsächlich erreicht. Hinzu kommen mögliche Verkäufe durch bisherige Thyssenkrupp-Aktionäre und Indexfonds.
Für einen sofortigen Neueinstieg fehlt deshalb ein wenig die Sicherheit. Wer die Aktie durch die Abspaltung erhalten hat, sollte sie vorerst halten. Neueinsteiger warten besser die ersten Handelstage und weitere Geschäftszahlen ab.
Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge
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