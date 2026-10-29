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    Der stille Fels in der KI-Brandung: Diese Aktie ist ein Muss!

    Leise, still und heimlich

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    Während viele KI-Aktien unter Druck geraten, liefert dieser Halbleiterspezialist Rekordzahlen und einen starken Ausblick. Analysten sehen fast 45 % Kurspotenzial. Der Kursrücksetzer ist nach den Zahlen eine Kaufchance!

    Für Sie zusammengefasst
    Leise, still und heimlich - Der stille Fels in der KI-Brandung: Diese Aktie ist ein Muss!
    Foto: KI-generiert mit DALL-E

    Während die milliardenschweren KI-Investitionen zunehmend Zweifel an der Wall Street auslösen, überzeugt ein Halbleiterspezialist mit kräftigem Wachstum, hohen Margen und einem überraschend optimistischen Ausblick. Die Rede ist von der KLA Corporation. Der US-Konzern aus Kalifornien gehört zu den wichtigsten Zulieferern der weltweiten Chipindustrie und könnte nach dem jüngsten Kursrücksetzer eine attraktive Einstiegschance bieten.

    KLA entwickelt hochpräzise Inspektions- und Messsysteme, mit denen Chipproduzenten wie TSMC und Samsung kleinste Fehler bei der Halbleiterfertigung erkennen. Je komplexer die Chips werden, desto wichtiger wird diese Technologie. Insbesondere der Boom rund um künstliche Intelligenz, moderne Speicherchips und fortschrittliche Fertigungsverfahren spielt KLA in die Karten.

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    Gewinnsprung und starke Prognose

    Die jüngsten Quartalszahlen unterstreichen die operative Stärke. Im ersten Geschäftsquartal 2027 kletterte der Umsatz um knapp 29 Prozent auf 4,14 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten lediglich 4,04 Milliarden US-Dollar erwartet. Der bereinigte Gewinn je Aktie sprang von 0,88 auf 1,22 US-Dollar und übertraf ebenfalls die Prognosen. Unter dem Strich verdiente KLA 1,55 Milliarden US-Dollar. Die Nettogewinnmarge erreichte damit beeindruckende 37 Prozent.

    Ausblick überzeugt

    Für das laufende Quartal stellt das Management einen Umsatz von 4,7 Milliarden US-Dollar in Aussicht, während Analysten nur mit 4,5 Milliarden US-Dollar gerechnet hatten. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll bei 1,44 US-Dollar liegen, ebenfalls über dem Konsens von 1,38 US-Dollar.

    Zusätzlichen Rückenwind liefern neue Aufträge. Die taiwanische AeternZ Semiconductor Testing bestellt Maschinen und Anlagen von KLA im Wert von rund 26 Millionen US-Dollar.

    Morgan Stanley sieht deutliches Aufwärtspotenzial

    Auch die Analysten bleiben optimistisch. Morgan Stanley bestätigt seine Einstufung „Overweight“ und erwartet, dass KLA 2027 stärker wachsen wird als der gesamte Markt für Halbleiterfertigungsanlagen. Nachlassende Lieferengpässe und eine steigende Nachfrage nach modernster Chiptechnologie sollen das Geschäft antreiben.

    Zwar senkte die Investmentbank ihr Kursziel von 253 auf 227 US-Dollar, hob gleichzeitig jedoch ihre Gewinn- und Umsatzprognosen für 2027 an. Das reduzierte Kursziel begründet sich mit einer vorsichtigeren Bewertung, nicht mit schlechteren Geschäftsaussichten.

    KLA Corporation

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    Mein Tipp: Kursrücksetzer ist eine Einstiegschance

    Der Optimismus ist breit abgestützt: Laut MarketScreener beobachten 30 Analysten die Aktie. Davon empfehlen 21 den Kauf, neun raten zum Halten. Eine Verkaufsempfehlung gibt es nicht. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 228,84 US-Dollar. Ausgehend vom Schlusskurs am Mittwoch entspricht das einem Aufwärtspotenzial von rund 44 Prozent.

    KLA profitiert von einem strukturellen Wachstumstrend, erwirtschaftet außergewöhnlich hohe Margen und überrascht mit einem starken Ausblick. Risiken bleiben die zyklischen Investitionen der Chipindustrie und mögliche Kürzungen der KI-Budgets. Dennoch erscheint der jüngste Kursrücksetzer als interessante Gelegenheit für langfristig orientierte Anleger. Kurse oberhalb von 200 US-Dollar wirken angesichts der Wachstums- und Gewinnaussichten gerechtfertigt.

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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    Verfasst vonRedakteurMarkus Weingran
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