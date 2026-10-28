UNTERNEHMEN vom 28.10.2026 - 15.15 Uhr

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat im dritten Quartal Erträge und Gewinn gesteigert. Zudem befindet sie sich bei der Integration der übernommenen Credit Suisse in den letzten Zügen. Dabei will sie sogar mehr Kosten einsparen als zuletzt gedacht, wie sie am Mittwoch in Zürich mitteilte. An der Börse schlugen jedoch die negativen Neuigkeiten stärker durch: So lief es in der Vermögensverwaltung nicht so gut wie gedacht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat ihre Rekordjagd im dritten Quartal mit einem überraschend hohen Milliardengewinn fortgesetzt. Auf die Aktionäre entfiel ein Überschuss von knapp 1,6 Milliarden Euro und damit nur etwas weniger als im Rekordjahr 2007. Besonders in der Investmentbank lief es gut, aber auch das Geschäft mit Privat- und Unternehmenskunden übertraf die Erwartungen. Vorstandschef Christian Sewing sieht Deutschlands größtes Geldhaus damit auf gutem Weg zu seinen Jahreszielen und stellt sogar eine Erhöhung in Aussicht. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an.

ROUNDUP/KI-Boom: SK Hynix übertrifft Erwartungen - Aktie legt zweistellig zu

ICHEON - Der KI-Boom heizt das Wachstum des südkoreanischen Chipherstellers SK Hynix weiter an. In den drei Monaten bis Ende September legte der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal um gut ein Drittel auf knapp 105 Billionen Won (rund 71 Mrd Euro) zu, teilte der nach Samsung weltweit zweitgrößte Hersteller von Speicherchips am Mittwoch in Icheon mit. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Umsatz mehr als vervierfacht.

ROUNDUP: Symrise legt beim Wachstum eine Schippe drauf - Erwartung aber zu hoch

HOLZMINDEN - Der Hersteller von Duftstoffen und Aromen Symrise hat sein Wachstum im dritten Quartal weiter beschleunigt. Dabei lieferte auch das Geschäft mit Zusätzen für Haustiernahrung Rückenwind - es wuchs wieder aus eigener Kraft. Gut liefen zudem die Geschäfte mit Duftstoffen und Aromen für Hersteller von Körperpflege-, Kosmetik- und Haushaltsprodukten. Auch natürliche Rohstoffe aus dem Bereich Naturals für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie waren stark gefragt. Manch ein Anleger an der Börse hatte sich indes noch mehr Wachstum erhofft, auch der konkretisierte Ausblick für die operative Gewinnmarge stieß teilweise auf Enttäuschung.

ROUNDUP 2: BASF drückt bei Evonik-Kauf aufs Gas - höheres Ergebnisziel für 2026

LDUWIGSHAFEN - Der weltgrößte Chemiekonzern BASF verstärkt das Werben um Evonik . Ein möglicher Zusammenschluss mit dem Spezialchemiekonzern wäre ein logischer und sinnvoller Schritt zum richtigen Zeitpunkt, sagte BASF-Chef Markus Kamieth bei der Präsentation der Zahlen zum dritten Quartal am Mittwoch in Ludwigshafen. Das gelte nicht nur für BASF, sondern auch für die Chemieindustrie insgesamt, da die Konsolidierung in der Branche in Europa bereits begonnen habe. Die Portfolios und die Stärken beider Unternehmen ergänzten sich sehr gut, argumentierte Kamieth. Gemeinsam könnte so ein viel wettbewerbsfähigerer und deutlich widerstandsfähigerer Global Player entstehen.

ROUNDUP/Trübere Aussichten bei Mercedes-Benz: Abhängigkeit von China soll sinken

STUTTGART - Die Lage bei Mercedes-Benz bleibt mit der jüngsten Gewinnwarnung angespannt. Konzernchef Ola Källenius will nun die Abhängigkeit vom schwierigen chinesischen Markt senken und den Dax -Konzern wetterfester machen. Wie das gelingen soll, wollen die Schwaben aber erst im Februar mit der Prognose für das nächste Jahr im Detail vorstellen. Zwar wachse der Pkw-Absatz außerhalb Chinas 2026 voraussichtlich auf das höchste Niveau seit dem Vor-Corona-Jahr 2019, sagte Källenius am Mittwoch zur Vorlage der finalen Quartalszahlen. Doch den rasanten Niedergang auf dem chinesischen Markt könne auch das nicht wettmachen.

KI-Stromhunger: GE Vernova wächst weiter rasant - Hochspannungstechnik-Zukauf

CAMBRIDGE - Der weltweite Energiehunger wegen des Baus immer neuer KI-Rechenzentren sorgt weiter für eine hohe Nachfrage beim Energietechnikkonzern GE Vernova . Vor allem in den USA stoßen die Stromnetze und die Erzeugungskapazitäten in einigen Regionen an ihre Grenzen, teilweise gibt es Baustopps für neue Rechenzentren. Das treibt die Nachfrage etwa nach Gasturbinen zur Stromerzeugung sowie nach Netztechnik an, Produktionskapazitäten sind teilweise auf Jahre im Voraus ausgebucht.

Industrie-Recycler Befesa erhöht Ergebnisziel für 2026 - US-Förderprogramm

LUXEMBURG - Der Industrie-Recycler Befesa dürfte von dem vom früheren US-Präsidenten Joe Biden auf den Weg gebrachten Klima- und Industrieförderprogramm Inflation Reduction Act profitieren. Das Unternehmen erwartet allein für 2026 aufgrund seiner Produktion von Zink, das zu den geförderten Metallen gehöre, eine Steuergutschrift von rund 29 Millionen US-Dollar (etwa 26 Millionen Euro). An der Börse kam das gut an; der Aktienkurs legte auf die Nachrichten hin zu.

ROUNDUP: Santander enttäuscht trotz höherem Gewinn im laufenden Geschäft

MADRID - Die spanische Großbank Santander hat im dritten Quartal unter anderem dank der Übernahme der US-Bank Webster im laufenden Geschäft deutlich mehr verdient. Sorgen bereiteten den Investoren allerdings die stagnierenden Provisionseinnahmen und die höher als erwartet ausgefallene Risikovorsorge. Die im EuroStoxx 50 notierte Aktie gab am Mittwoch deutlich nach und weitete damit die Verluste der vergangenen Wochen aus.

ROUNDUP: Arzneihersteller GSK wächst - Träges Impfstoffgeschäft belastet Aktie

LONDON - Gute Geschäfte mit Medikamenten gegen Krebs, HIV, Autoimmun- sowie entzündliche Erkrankungen haben den Pharmakonzern GSK auch im dritten Quartal angetrieben. Die Briten verdienten überraschend viel und setzten etwas mehr um als erwartet. Die Börse zeigte sich jedoch vom trägen Impfstoffgeschäft enttäuscht. Die GSK-Aktie fiel deutlich - gegen Mittag notierte das Papier in London mit fast sieben Prozent im Minus.

ROUNDUP: Danone profitiert von höheren Preisen und Protein-Produkten

PARIS - Der Lebensmittelkonzern Danone hat im dritten Quartal vor allem dank höherer Preise, aber auch wegen einer anhaltend starken Nachfrage nach proteinreichen Produkten etwas mehr umgesetzt als erwartet. Konzernchef Antoine de Saint-Affrique bestätigte deshalb seine Jahresprognose. An der Börse kamen die Nachrichten gut an. Die im EuroStoxx 50 notierte Aktie gehörte am Mittwoch zu den Favoriten im Index.

ROUNDUP: Visa schließt Geschäftsjahr mit Rekordumsatz ab - Aktie im Minus

SAN FRANCISCO - Der US-Zahlungsdienstleister Visa hat im Geschäftsjahr 2025/26 so viel umgesetzt wie noch nie. Der Erlös sei im Vergleich zum Vorjahr um 15 Prozent auf 46 Milliarden US-Dollar (41,3 Mrd Euro) geklettert, teilte das Unternehmen am Dienstag nach US-Börsenschluss in San Francisco mit.

ROUNDUP: VW-Truckholding Traton steigert Aufträge weniger als gedacht

MÜNCHEN - Die Nutzfahrzeugholding Traton aus dem VW -Konzern hat nach einem erwartungsgemäß ausgefallenen dritten Quartal die Jahresprognosen bestätigt. Der Auftragseingang zog weiter an, Experten hatten sich aber mehr versprochen. Das Management setzt im vierten Quartal vor allem im nordamerikanischen Markt auf noch mehr Schwung, nachdem es dort lange Zeit schwierig war. Die Anleger blieben davon aber unbeeindruckt, die Aktie fiel nach Handelsbeginn.

ROUNDUP/Vor Übernahme-Fristende: Delivery Hero steckt sich nochmals höhere Ziele

BERLIN - Der vor der Übernahme stehende Essenslieferdienst Delivery Hero hat sein Wachstum im dritten Quartal beschleunigt. Chef und Mitgründer Niklas Östberg zeigte sich bei der Vorlage der Zahlen am Mittwoch zufrieden: Erstmals seien in einem Quartal mehr als eine Milliarde Bestellungen erreicht worden. Als Folge erhöhte das Unternehmen erneut seine Jahresprognose. Die im MDax notierte Aktie reagierte indes kaum.

ROUNDUP: Adyen kappt 2026er-Margenprognose - Aktie fällt zweistellig

AMSTERDAM - Der niederländische Zahlungsdienstleister Adyen hat das Margenziel für dieses Jahr gesenkt und für die kommenden Jahre gleich ganz gestrichen. So rechnet das Unternehmen im laufenden Jahr bei der Marge gemessen am Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) jetzt nur noch mit einem Wert von 50 Prozent und damit rund zwei Prozentpunkte weniger als bisher. Das mittelfristige Ziel einer Marge von mehr als 55 Prozent wurde ganz gestrichen. An der Börse sorgte dies für zweistellige Verluste.

ROUNDUP: Aktienhandel bleibt für BNP Paribas wichtiger Treiber - Aktienrückkäufe

PARIS - Die französische Großbank BNP Paribas profitiert weiterhin von starken Geschäften im Handel mit Aktien und Wertpapieren. In diesem Bereich legten die Erträge im dritten Quartal im Jahresvergleich um 50 Prozent zu, wie die Bank am Mittwoch in Paris mitteilte. Jean-Laurent Bonnafe, der das Geldhaus seit eineinhalb Jahrzehnten führt, hatte gerade diesen Bereich ausgebaut. Er bestätigte die Konzernprognose für das laufende Jahr sowie die mittelfristigen Ziele für 2028. Weiterhin wurden Aktienrückkäufe über 1,3 Milliarden Euro angekündigt. Das kam an der Börse aber nur zwischenzeitlich gut an.

GE Healthcare wird nach robustem Quartal zuversichtlicher für Gesamtjahr

CHIGAGO - Der Medizintechnikkonzern GE Healthcare wird nach einem besser als erwartet ausgefallenen dritten Quartal optimistischer für das laufende Jahr. So dürfte 2026 das vergleichbare Umsatzwachstum bei rund vier Prozent liegen und damit am oberen Ende der bislang in Aussicht gestellten drei bis vier Prozent, teilte der Konkurrent von Siemens Healthineers am Mittwoch in Chicago mit. Die bereinigte Marge des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll 15,5 bis 15,7 Prozent erreichen, damit hob GE Healthcare das untere Ende der Spanne um 0,1 Prozentpunkte an. Beim bereinigten Ergebnis je Aktie werden nun 4,95 bis 5,05 US-Dollar erwartet, nach zuvor 4,80 bis 5,00 Dollar.

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ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,69 % und einem Kurs von 52,35 auf Tradegate (28. Oktober 2026, 15:24 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5000 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der Mercedes-Benz Group Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von +9,55 %/+74,28 % bedeutet.



