Mindestlohn hoch, Dosenbohnen zollfrei

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Regierung hat mehrere Sozialmaßnahmen angekündigt, um insbesondere den Auswirkungen des Iran-Kriegs entgegenzuwirken. Finanzminister John Healey kündigte bei der Vorstellung seines Haushalts eine Einmalzahlung in Höhe von 100 Pfund (umgerechnet rund 120 Euro) für rund 20 Millionen Haushalte an. Neben weiteren Maßnahmen steigt auch der gesetzliche Mindestlohn um 3,9 Prozent auf 13,20 Pfund (15,75 Euro).

Profitieren sollen von der Erhöhung laut Healey 2,3 Millionen arbeitende Menschen. Vor der Verkündung des Haushalts war die weiter bestehende Unterscheidung zwischen Menschen unter und über 21 Jahren als ungerecht kritisiert worden. Der Mindestlohn für 18- bis 20-Jährige steigt ebenfalls um 3,9 Prozent und bleibt mit jetzt 11,27 Pfund (umgerechnet 13,45 Euro) unter dem Mindestlohn der älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. In Deutschland liegt der gesetzliche Mindestlohn bei 13,90 Euro.