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    Royalties: Zwei Geschäftsmodelle, neue Wachstumsimpulse

    Wachstum

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    Royalty-Gesellschaften finanzieren Rohstoffprojekte gegen vertragliche Ansprüche. Gold Royalty steigert seine Halbjahreserlöse, Uranium Royalty erweitert mit Sweetwater sein Geschäft.

    Wachstum - Royalties: Zwei Geschäftsmodelle, neue Wachstumsimpulse

    Anzeige/Werbung – Im Auftrag von Gold Royalty Corp. und Uranium Royalty Corp. SRC swiss resource capital AG unterhält mit beiden entgeltliche IR-Beraterverträge. Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 31.10.2026, 9:32 Uhr Berlin/Zürich.

     

    Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

    wer an der Rohstoffförderung wirtschaftlich beteiligt sein möchte, muss nicht selbst eine Mine betreiben. Royalty-Gesellschaften erwerben vertragliche Ansprüche auf einen Teil des Umsatzes oder der Produktion. Streaminggesellschaften erhalten dagegen üblicherweise Metalllieferungen und leisten neben einer Vorauszahlung häufig weitere Zahlungen je gelieferter Einheit.

     

    Der Vorteil dieses Geschäftsmodells liegt darin, dass Personal, Energie und laufender Minenbetrieb grundsätzlich beim Betreiber verbleiben. Die Rechteinhaber tragen dennoch Risiken: Verzögerungen, Stillstände, sinkende Metallpreise oder die Zahlungsunfähigkeit eines Partners können Einnahmen beeinträchtigen.

     

    Die Qualität des Portfolios hängt daher von Vertragsbedingungen, Produktionsstatus und Streuung über mehrere Projekte ab. Bereits produzierende Minen können kurzfristige Zahlungen ermöglichen, während Entwicklungs- und Explorationsrechte oft erst nach Jahren Erträge liefern.

     

    Gold Royalty legt beim Halbjahresumsatz deutlich zu

     

    Gold Royalty Corp. - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gold-royalty ... - meldete für die ersten sechs Monate 2026 einen Umsatz von 13,910 Mio. USD, nach 6,961 Mio. USD im Vorjahreszeitraum. Das entspricht einem Zuwachs von rund 99,8 Prozent. Der operative Cashflow stieg von 3,556 Mio. auf 8,197 Mio. USD.

     

    Die unternehmensdefinierten Goldäquivalentunzen erhöhten sich von 2.595 auf 3.677, ein Plus von rund 41,7 Prozent. Für 2026 bestätigte das Management eine Prognose von 7.500 bis 9.300 GEOs. Diese nicht standardisierte Non-IFRS-Kennzahl und ihre Prognose hängen unter anderem von Metallpreisen ab.

     

    Uranium Royalty erweitert Portfolio durch Sweetwater

     

    Uranium Royalty Corp. - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/uranium-roya ... - vollzog am 27. Juli 2026 die Zusammenführung mit Sweetwater unter einer neu gegründeten US-Muttergesellschaft. Diese erwarb rund 92 Prozent an bestimmten Sweetwater-Gesellschaften. Damit kamen insbesondere Soda-Asche-Royalties sowie umfangreiche Oberflächen- und Mineralrechte zum bisherigen Uranportfolio hinzu.

     

    Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 bis 31. Juli 2026 erzielte Uranium Royalty laut Unternehmensmeldung 16,3 Mio. USD Nettogewinn. Wesentlich waren dabei Verkäufe von 593.255 Pfund Uranoxid mit 51,0 Mio. USD Umsatz.

     

    Fazit: Gold Royalty und Uranium Royalty vor Meilensteinen

     

    Royalty-Modelle eröffnen Zugang zu verschiedenen Rohstoffprojekten ohne eigenen Minenbetrieb. Gold Royalty setzt auf die weitere Entwicklung seiner zahlenden Assets; Uranium Royalty muss die Integration von Sweetwater und die Diversifizierung seiner Einnahmen bewältigen. Vertragsqualität und tatsächliche Produktion bleiben entscheidend.

     

    Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen: Gold Royalty: https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-royalty-corp/ und Uranium Royalty: https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-royalty-corp/

     

    Weiterführende Informationen – Edelmetallreport: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2 ...

     

    Uranreport: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/uran-report-2026-03 ...

     

    Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,
    Ihr
    Marc Ollinger
    Swiss Resource Capital AG

     

    Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

     

     

    Quellen: Gold Royalty, Halbjahresergebnisse 2026 (05.08.2026): https://www.goldroyalty.com/news/news-releases/gold-royalty-reports-re ...· Uranium Royalty, Sweetwater-Abschluss (27.07.2026): https://www.uraniumroyalty.com/news/uranium-royalty-completes-landmark ...· Uranium Royalty, Quartalsergebnisse (14.09.2026): https://www.uraniumroyalty.com/news/uranium-royalty-reports-results-fo ...

    Intro Bild: Uranium Royalty

     

    Transparenz und Interessenkonflikte

    Ersteller und Herausgeber: SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Verantwortlich im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV: Marc Ollinger. Autorin: Ingrid Heinritzi. Emittenten: Gold Royalty Corp. und Uranium Royalty Corp. Die bezahlten IR-Verträge begründen ein wirtschaftliches Interesse an einer positiven Darstellung. Stand 28.10.2026 halten weder Ingrid Heinritzi noch SRC swiss resource capital AG Aktien, Long-/Short-Zertifikate, Optionen oder sonstige Derivate der beiden Emittenten. Künftige Käufe oder Verkäufe sind möglich. Die Emittenten sind nicht mit 5 % oder mehr an der SRC swiss resource capital AG beteiligt. Die Emittenten haben den Beitrag vor Veröffentlichung nicht erhalten.

    Methodik und Risiken

    Redaktionsstand: 28.10.2026. Grundlage sind öffentliche Unternehmensmeldungen und Finanzdaten. Die Unternehmensangaben wurden nicht vollständig unabhängig verifiziert; eine eigene Prüfung der Minen, Royalty-Verträge oder Vermögenswerte erfolgte nicht. Produktionsausfälle, Genehmigungen, Vertragsauslegung, Gegenparteien, Rohstoffpreise, Finanzierung, Währungen, Akquisitionen und mögliche Verwässerung können die Ergebnisse erheblich beeinflussen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind unsicher; ein Totalverlust bei Aktienanlagen ist möglich. Eine routinemäßige Aktualisierung ist nicht vorgesehen; gesetzliche Pflichten bleiben unberührt.

    Hinweise und Haftung

    Entgeltliche Marketingmitteilung; keine unabhängige Finanzanalyse, individuelle Anlageberatung, Kaufaufforderung oder ein Wertpapierangebot. Eine mögliche gesetzliche Einstufung als Anlageempfehlung wird durch diese Bezeichnung nicht ausgeschlossen. Keine Garantie für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Haftungsausschlüsse gelten nur im gesetzlich zulässigen Umfang; zwingende Haftung insbesondere für Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit und Schäden an Leben, Körper oder Gesundheit bleibt unberührt. Externe Seiten verantworten deren Betreiber, soweit keine eigene gesetzliche Verantwortung besteht. KI wurde redaktionell unterstützend eingesetzt; Prüfung und Freigabe bleiben bei SRC. © 2026 SRC.

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    Verfasst von Swiss Resource Capital AG
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