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    3 Milliarden Euro! SAP entdeckt einen gigantischen Gewinnhebel durch KI

    SAP vor Gewinnexplosion?

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    SAP setzt auf günstigere KI-Modelle und will Milliarden sparen. Steigende Cloud-Umsätze und sinkende Kosten könnten die Gewinne und die SAP-Aktie antreiben.

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    SAP vor Gewinnexplosion? - 3 Milliarden Euro! SAP entdeckt einen gigantischen Gewinnhebel durch KI
    Foto: Uwe Anspach/dpa

    Deutschlands größter Softwarekonzern SAP setzt auf einen überraschend einfachen Weg zu höheren Gewinnen: günstigere künstliche Intelligenz. Statt für jede Aufgabe die leistungsstärksten und teuersten KI-Modelle einzusetzen, greift der DAX-Konzern zunehmend auf kostengünstigere Alternativen zurück. Das berichtet Reuters unter Berufung auf Finanzvorstand Dominik Asam.

    SAP verwendet mehr als 70 KI-Modelle verschiedener Anbieter, darunter OpenAI, Anthropic und Google. Künftig soll für jede Anwendung das Modell zum Einsatz kommen, das die erforderliche Leistung zum niedrigsten Preis liefert. Besonders teure Modelle wurden bereits aus einzelnen Anwendungen ersetzt.

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    Milliardenpotenzial durch günstigere KI

    Der Strategiewechsel könnte die Profitabilität erheblich verbessern. SAP rechnet in den kommenden zwei Jahren mit Effizienzgewinnen in Milliardenhöhe. Insgesamt stellt das Management durch KI und Automatisierung Einsparpotenziale von bis zu drei Milliarden Euro in Aussicht. Der entscheidende Vorteil liegt im Geschäftsmodell: SAP berechnet seinen Kunden abgeschlossene KI-Aufgaben, während die eigenen Kosten unter anderem vom Rechenaufwand abhängen. Sinkt dieser durch günstigere Modelle, kann der Konzern seine Marge verbessern.

    SAP-Gewinne steigen bereits kräftig

    Wie profitabel das Geschäftsmodell inzwischen ist, zeigen die jüngsten Quartalszahlen. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 13 Prozent auf 10,27 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis kletterte sogar um 18 Prozent auf 3,03 Milliarden Euro. Die operative Marge erhöhte sich auf 29,5 Prozent. Auch das Cloud-Geschäft bleibt ein Wachstumsmotor. Die Erlöse legten um 26 Prozent auf 6,67 Milliarden Euro zu. Der kurzfristige Cloud-Auftragsbestand wuchs um 28 Prozent auf 24,1 Milliarden Euro.

    Neue Chance für die SAP-Aktie?

    Zusätzlichen Rückenwind könnte die steigende Nachfrage nach europäischer KI-Technologie bringen. Gerade Behörden und Unternehmen aus regulierten Branchen achten zunehmend auf die Herkunft eingesetzter Modelle. SAP setzt deshalb auf eine breite Auswahl unterschiedlicher Anbieter. Für Anleger entsteht damit eine interessante Perspektive: SAP könnte nicht nur vom wachsenden KI-Geschäft profitieren, sondern gleichzeitig die eigenen Betriebskosten senken. Allerdings dürften die gesamten KI-Ausgaben mit der zunehmenden Nutzung weiter steigen. Entscheidend wird deshalb sein, wie viel vom Effizienzpotenzial tatsächlich im Gewinn ankommt.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,63 % und einem Kurs von 211,5EUR auf Tradegate (28. Oktober 2026, 16:46 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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