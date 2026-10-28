3 Milliarden Euro! SAP entdeckt einen gigantischen Gewinnhebel durch KI

SAP verwendet mehr als 70 KI-Modelle verschiedener Anbieter, darunter OpenAI, Anthropic und Google. Künftig soll für jede Anwendung das Modell zum Einsatz kommen, das die erforderliche Leistung zum niedrigsten Preis liefert. Besonders teure Modelle wurden bereits aus einzelnen Anwendungen ersetzt.

Deutschlands größter Softwarekonzern SAP setzt auf einen überraschend einfachen Weg zu höheren Gewinnen: günstigere künstliche Intelligenz. Statt für jede Aufgabe die leistungsstärksten und teuersten KI-Modelle einzusetzen, greift der DAX-Konzern zunehmend auf kostengünstigere Alternativen zurück. Das berichtet Reuters unter Berufung auf Finanzvorstand Dominik Asam.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Milliardenpotenzial durch günstigere KI

Der Strategiewechsel könnte die Profitabilität erheblich verbessern. SAP rechnet in den kommenden zwei Jahren mit Effizienzgewinnen in Milliardenhöhe. Insgesamt stellt das Management durch KI und Automatisierung Einsparpotenziale von bis zu drei Milliarden Euro in Aussicht. Der entscheidende Vorteil liegt im Geschäftsmodell: SAP berechnet seinen Kunden abgeschlossene KI-Aufgaben, während die eigenen Kosten unter anderem vom Rechenaufwand abhängen. Sinkt dieser durch günstigere Modelle, kann der Konzern seine Marge verbessern.

SAP-Gewinne steigen bereits kräftig

Wie profitabel das Geschäftsmodell inzwischen ist, zeigen die jüngsten Quartalszahlen. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 13 Prozent auf 10,27 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis kletterte sogar um 18 Prozent auf 3,03 Milliarden Euro. Die operative Marge erhöhte sich auf 29,5 Prozent. Auch das Cloud-Geschäft bleibt ein Wachstumsmotor. Die Erlöse legten um 26 Prozent auf 6,67 Milliarden Euro zu. Der kurzfristige Cloud-Auftragsbestand wuchs um 28 Prozent auf 24,1 Milliarden Euro.

Neue Chance für die SAP-Aktie?

Zusätzlichen Rückenwind könnte die steigende Nachfrage nach europäischer KI-Technologie bringen. Gerade Behörden und Unternehmen aus regulierten Branchen achten zunehmend auf die Herkunft eingesetzter Modelle. SAP setzt deshalb auf eine breite Auswahl unterschiedlicher Anbieter. Für Anleger entsteht damit eine interessante Perspektive: SAP könnte nicht nur vom wachsenden KI-Geschäft profitieren, sondern gleichzeitig die eigenen Betriebskosten senken. Allerdings dürften die gesamten KI-Ausgaben mit der zunehmenden Nutzung weiter steigen. Entscheidend wird deshalb sein, wie viel vom Effizienzpotenzial tatsächlich im Gewinn ankommt.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,63 % und einem Kurs von 211,5EUR auf Tradegate (28. Oktober 2026, 16:46 Uhr) gehandelt.

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