Chinas Auto-Absturz: Zahlt am Ende Europa die Rechnung?

Chinas Autobranche gerät zunehmend unter Druck. Die heimischen Käufer halten sich zurück, Händler kämpfen ums Überleben und die Gewinne der Hersteller schrumpfen. Für die Autobauer wird der Export ins Ausland damit immer wichtiger. Doch genau das könnte neue Konflikte mit Europa und den USA auslösen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Herbst herrscht in China normalerweise Hochsaison für Autokäufe. Doch 2026 bleiben viele Autohäuser leer. Wie CNBC berichtet, verkaufen Händler teils nur noch zwei bis drei Autos pro Woche. Gründe sind die unsichere Wirtschaftslage, sinkende Immobilienpreise und gekürzte staatliche Förderungen.

Die Zahlen bestätigen den Einbruch: Laut dem Branchenverband China Passenger Car Association sank der Pkw-Absatz in den ersten neun Monaten um 21,7 Prozent auf 13,33 Millionen Fahrzeuge. Für das Gesamtjahr erwartet der Verband ein Minus von 22 Prozent auf 18,5 Millionen Autos. Auch Fahrzeuge mit alternativen Antrieben verzeichneten von Januar bis September einen Absatzrückgang von 12,8 Prozent.

Preiskampf setzt Hersteller unter Druck

Die Kunden achten zunehmend auf ihre Ausgaben. Sie prüften genau, welche Funktionen sinnvoll seien und sich langfristig rechneten. Spontankäufe gebe es kaum noch. Wegen der schwachen Wirtschaft nähmen sich Verbraucher mehr Zeit, bevor sie ihr Auto ersetzten.

Die schwache Nachfrage verschärft den Wettbewerb. Chinesische Autobauer wie BYD, Xpeng und Li Auto liefern sich seit Jahren einen aggressiven Preiskampf. Die sinkenden Margen treiben sie zunehmend auf ausländische Märkte. Dort hoffen sie auf neue Absatzmöglichkeiten.

Gleichzeitig wächst die Sorge in Peking, dass die USA und Europa ihre Handelsbarrieren gegen chinesische Autoimporte gemeinsam verschärfen könnten.

Gewinne brechen ein – Export wird wichtiger

Wie tief die Krise reicht, zeigen die Verkaufszahlen und Gewinne. Im September brach der Pkw-Absatz in China um 28,1 Prozent auf 1,63 Millionen Fahrzeuge ein. Damit gingen die Verkäufe den zwölften Monat in Folge zurück. Besonders Verbrenner leiden unter der schwachen Konsumstimmung, hohen Ölpreisen und dem erbitterten Preiskampf.

Einige Hersteller können den Einbruch im Inland durch Exporte abfedern. BYD steigerte seinen weltweiten Absatz im September um 17 Prozent auf 463.561 Fahrzeuge. Die Ausfuhren legten sogar um 153,9 Prozent zu. Li Auto verzeichnete dagegen einen Rückgang um 6,3 Prozent auf 31.817 ausgelieferte Autos.

Der Druck schlägt sich auch in den Gewinnen nieder. Während die Industriegewinne in China von Januar bis September um 15,5 Prozent stiegen, sanken sie in der Autobranche um 22,8 Prozent. Für die Hersteller wird das Auslandsgeschäft damit immer wichtiger.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion