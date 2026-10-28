Enphase Energy stürzt ab – auch SMA Solar und SolarEdge betroffen!

Gegenüber dem Vorjahresquartal brachen die Erlöse um 28,5 Prozent auf 293,3 Millionen US-Dollar ein. Damit wurden die ohnehin niedrigen Erwartungen um 11,9 Millionen US-Dollar verfehlt. Während die Erlöse im internationalen Geschäft stabil blieben, brachen sie auf dem US-Markt von rund 350 Millionen US-Dollar vor einem Jahr auf jetzt 233,5 Millionen US-Dollar ein.

Der Gegenwind durch steigende Anleiherenditen ist stärker als der Rückenwind durch hohe Ölpreise – die Solar-Branche befindet sich einmal mehr in der Krise, wie die von Enphase Energy am Dienstagabend vorgelegten Quartalszahlen zeigen. Der Bericht wird von Investoren so schwach bewertet, dass die Aktie auf den niedrigsten Stand seit dem Corona-Crash gefallen ist.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Nettogewinn bricht ein, Finanzreserven schwinden

Auf der Ertragsseite präsentierte das Unternehmen einen bereinigten Gewinn (Non-GAAP) von 0,41 US-Dollar pro Aktie. Auch hier wurden die Erwartungen verfehlt, und zwar um 9 Cent. Gegenüber dem Vorjahresquartal präsentierte sich Enphase Energy um 49 Cent schwächer.

Dementsprechend fielen die Ertragseinbußen auch insgesamt aus. Nach einem auf die Anteilseignerinnen und -eigner entfallenden Nettogewinn in Höhe von 66,6 Millionen US-Dollar vor einem Jahr erwirtschaftete Enphase Energy jetzt nur noch 23,4 Millionen US-Dollar. Auch die Finanzreserven schmolzen zusammen. Nach 401,9 Millionen US-Dollar verfügt Enphase Energy jetzt nur noch über 380,4 Millionen US-Dollar an liquiden Mitteln.

Das nächste Quartal wird noch schlechter

Nicht nur die Zahlen zum abgelaufenen Quartal, sondern auch die Prognose auf das kommende lag meilenweit unter den Erwartungen der Expertinnen und Experten. Für die nächsten 3 Monaten stellte Enphase Energy Erlöse in Höhe von nur 225 bis 255 Millionen US-Dollar gegenüber einem Konsens von 297,6 Millionen US-Dollar in Aussicht.

Die bereinigte Bruttomarge soll sich auf 40,0 bis 43,0 Prozent belaufen, dabei wird mit operativen Kosten in Höhe von 119,0 bis 123,0 Millionen US-Dollar auf berichteter und von 76,0 bis 80,0 Millionen US-Dollar auf bereinigter Basis gerechnet. Das lässt eine anhaltend maue Ertragslage und weitere Einbußen bei den Barmittelzuflüssen befürchten.

Gnadenlosen Abverkauf zieht die gesamte Branche nach unten

Anlegerinnen und Anleger zeigten sich bereits in der US-Nachbörse ebenso gnadenlos wie unversöhnlich, die Aktie rauschte zweistellig in die Tiefe. In den regulären Handel ging sie zur Wochenmitte dann mit einem Minus von 16 Prozent und Kursen um 25,00 US-Dollar, wodurch das Papier aus dem Stand auf das niedrigste Niveau seit dem Corona-Crash abstürzte.

Solche Mehrjahrestiefs gelten in der technischen Analyse als starke Verkaufssignale. Da es auch sonst nur wenig Anlass zur Hoffnung gibt, nachdem sämtliche relevanten Unterstützungen unterschritten wurden, stehen die Zeichen auf weitere Abgaben. Für eine wenigstens kurzfristige Gegenbewegung könnte jedoch der auf überverkaufte Niveaus abgestürzte RSI sorgen.

Der Absturz der Enphase-Energy-Aktie sorgte für Schockwellen in der gesamten Solarbranche. Vor allem SolarEdge ließ sich als direkter Mitbewerber anstecken und büßte ebenfalls zweistellig an Wert ein, für den Branchen-ETF Invesco Solar ging es um 4 Prozent bergab. Vergleichsweise glimpflich kamen hingegen SMA Solar (-1 Prozent) und Modulhersteller First Solar (-2 Prozent) davon, der seinen Ergebnisbericht am Donnerstag vorstellen wird.

Fazit: Bewertung unter Vorbehalt, keine schnelle Erholung erwartet

Mit Blick auf die ganz schwache Guidance für das kommende Quartal sind die aktuell veranschlagten Bewertungsvielfache mit Vorsicht zu genießen. Diesen zufolge ist Enphase Energy nach dem Earnings-Crash mit einem KGVe von 15,0 bewertet, was insofern positiv ist, als dass das Unternehmen im Unterschied zu seinen Mitbewerbern überhaupt noch schwarze Zahlen schreibt. Gegenüber dem 5-Jahres-Mittel von etwa 36 liegt ein Abschlag von fast 60 Prozent vor.

Da sich der Ausblick für das Gewinnwachstum aber dramatisch verschlechtert hat, geht dieser Bewertungsmalus gegenwärtig durchaus in Ordnung. Die Aktie wurde also nicht zu Unrecht mit hohen Verlusten bestraft. Da das Unternehmen heute aber wesentlich besser dasteht als vor 10 Jahren ist zu anzuzweifeln, ob die jüngsten Kursverluste auch in dieser Höhe gerechtfertigt sind. Das allein dürfte für eine Erholung der Aktie in Anbetracht ihrer ausgeprägten technische Schwäche aber kaum genügen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion



