Börsenstart USA - 28.10. - US 30 stark +0,13 %

Der US 30 steht aktuell (15:59:00) bei 52.457,98 PKT und steigt um +0,13 %.

Top-Werte: Visa (A) +1,97 %, Johnson & Johnson +1,31 %, Amgen +1,09 %, Unitedhealth Group +1,03 %, Microsoft -0,97 %

Flop-Werte: Cisco Systems -1,83 %, Sherwin-Williams -1,71 %, Walt Disney -1,01 %

Der US Tech 100 steht bei 29.655,20 PKT und gewinnt bisher +0,03 %.

Top-Werte: GE Healthcare Technologies +7,71 %, Seagate Technology Holdings +5,66 %, SanDisk Corporation +5,15 %, Moderna +4,87 %, NXP Semiconductors +4,83 %

Flop-Werte: Old Dominion Freight Line -5,68 %, Baker Hughes Company Registered (A) -5,63 %, SpaceX -3,48 %, Fortinet -3,42 %, Axon Enterprise -2,79 %

Der US 500 bewegt sich bei 7.726,96 PKT und steigt um +0,09 %.

Top-Werte: Labcorp Holdings +11,78 %, Vertiv Holdings Registered (A) +11,39 %, GE Healthcare Technologies +7,71 %, Fortive +7,21 %, Seagate Technology Holdings +5,66 %

Flop-Werte: F5 -16,91 %, C.H.Robinson Worldwide -10,64 %, Lennox International -8,21 %, Boston Scientific -7,40 %, Smurfit Westrock Public Limited Company -6,81 %

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