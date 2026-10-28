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    Labcorp Holdings schießt auf ein neues 52-Wochen-Hoch

    Das bewegt die Anleger

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    Die Aktie von Labcorp Holdings springt um 11,78 % und verzeichnet damit den dritten Gewinntag in Folge.

    Das bewegt die Anleger - Labcorp Holdings schießt auf ein neues 52-Wochen-Hoch
    Foto: 417264605

    Ein neues 52-Wochen-Hoch prägt den Handel bei Labcorp Holdings. Der Kurs des Labordienstleisters erreicht 332,00 Euro. Einen konkreten Auslöser für den Kurssprung gibt es nicht.

    Labcorp Holdings Aktie kompakt: Diese Zahlen sollten Anleger kennen - 28.10.2026

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Labcorp Holdings investiert war, konnte einen Gewinn von +24,15 % verbuchen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +14,63 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +21,40 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Labcorp Holdings um +53,74 % gewonnen.

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    Während Labcorp Holdings heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,09 %.

    Labcorp Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +14,63 %
    1 Monat +21,40 %
    3 Monate +24,15 %
    1 Jahr +39,41 %
    Stand: 28.10.2026, 16:00 Uhr

    Informationen zur Labcorp Holdings Aktie

    Labcorp Holdings ist ein führender Anbieter von klinischen Labordienstleistungen und biowissenschaftlicher Forschung. Es bietet diagnostische Tests und klinische Studien an und ist weltweit stark vertreten. Hauptkonkurrenten sind Quest Diagnostics und Eurofins. Labcorp punktet mit einem breiten Serviceangebot und innovativen Technologien.

    Es gibt 81 Mio. Labcorp Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 24,49 Mrd.EUR € wert.

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Labcorp Holdings Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Labcorp Holdings Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Labcorp Holdings

    +1,34 %
    +4,86 %
    +10,22 %
    +11,85 %
    +34,82 %
    +58,95 %
    ISIN:US5049221055WKN:A40C39
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