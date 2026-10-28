GA-ASI und Saab führen fortgeschrittene Flugtests eines luftgestützten Frühwarnsystems (AEW) an unbemannter MQ-9B durch

SAN DIEGO, CA / ACCESS Newswire / 28. Oktober 2026 / General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) hat sich mit Saab zusammengetan, um fortgeschrittene Flugtests eines luftgestützten Frühwarnsystems (Airborne Early Warning, AEW) an einem unbemannten Luftfahrzeugsystem (UAS) durchzuführen. Die Flugtests wurden in den vergangenen Monaten mit einer von GA-ASI hergestellten MQ-9B durchgeführt, die mit einem Saab LoyalEye-Radar ausgestattet war und von der Flugbetriebsanlage „Desert Horizon“ von GA-ASI in Südkalifornien aus operierte. Der Flugtest demonstrierte die gleichzeitige Verfolgung mehrerer Luft- und Seeziele auf große Entfernungen. Zu den verfolgten Luftzielen gehörten mehrere mit Messinstrumenten ausgestattete Kampfflugzeuge, die gegnerische Kräfte simulierten, sowie mehrere Verkehrsflugzeuge.

Die MQ-9B ist das Flaggschiff unter den UAS von GA-ASI und bietet unübertroffene Einsatzdauer, Typenzertifizierung und Allwettertauglichkeit. GA-ASI führt derzeit mit mehreren Kunden Gespräche über unbemannte AEW-Fähigkeiten auf der MQ-9B.

„Dies war einer der mit größter Spannung erwarteten Flugtests, die wir je durchgeführt haben“, sagte David R. Alexander, President von GA-ASI. „Das Interesse der Kunden weltweit an der AEW-Fähigkeit der MQ-9B ist extrem groß. Das liegt einfach auf der Hand.“

In der Vergangenheit waren luftgestützte Frühwarnsysteme ausschließlich auf große, bemannte Flugzeuge angewiesen. Die Integration von AEW in die MQ-9B stellt einen neuen Ansatz dar, bei dem eine lange Einsatzdauer mit kontinuierlicher luftgestützter Sensorik auf einem unbemannten Luftfahrzeugsystem kombiniert wird. Die Fähigkeit der MQ-9B, große Gebiete über längere Zeiträume zu überwachen, vergrößert die Reichweite und ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung in Einsatzumgebungen, in denen eine lange Einsatzdauer, große geografische Reichweite und eine geringere Gefährdung der Besatzung entscheidend sind. Der Einsatz einer unbemannten AEW-Lösung bietet zudem die Flexibilität, das Battle Management Command & Control (BMC2) dezentral durchzuführen, wo immer eine geeignete Infrastruktur vorhanden ist – sei es am Boden, auf einem Schiff oder an Bord eines bestehenden bemannten AEW-Flugzeugs.