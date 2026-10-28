Suvoda hilft Patienten, durch mehr Auswahl und Kontrolle bei Reisen mit dem erweiterten Greenphire Travel in Studien zu bleiben

Wichtigste Erkenntnisse

Erweiterter Zugang zu Fahrdiensten für Teilnehmer klinischer Studien – Lyft, Uber Health und Bolt bieten direkten Zugang zu Beförderungsdiensten auf dem Landweg und reduzieren den routinemäßigen Koordinierungsaufwand für Studienzentren.

– Lyft, Uber Health und Bolt bieten direkten Zugang zu Beförderungsdiensten auf dem Landweg und reduzieren den routinemäßigen Koordinierungsaufwand für Studienzentren. Eine einzige App deckt nun den gesamten Studienablauf ab – Teilnehmer können Reisepläne einsehen, für sie freigegebene Fahrten buchen sowie Studientermine und Zahlungen über die Suvoda App verwalten.

– Teilnehmer können Reisepläne einsehen, für sie freigegebene Fahrten buchen sowie Studientermine und Zahlungen über die Suvoda App verwalten. Reiseunterstützung passt sich der Komplexität der Studie an – Studienzentren können Reiseanfragen direkt stellen oder ein vollständig betreutes Concierge-Modell mit individueller Patientenbetreuung in über 40 Ländern wählen.

CONSHOHOCKEN, Pennsylvania, 28. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Suvoda, ein Technologieunternehmen für klinische Studien, gab heute neue Funktionen in Greenphire Travel bekannt, seiner Software und seinen Dienstleistungen, die darauf abzielen, die logistischen Hürden zu beseitigen, die Patienten von der Teilnahme an Studien abhalten. Die Anreise stellt nach wie vor eine der größten logistischen Hürden für die Rekrutierung und den Verbleib von Studienteilnehmern dar. Zum Beispiel gaben in der jüngsten CISCRP-Studie 49 % der Teilnehmer, die ihre Studienteilnahme als Beeinträchtigung ihres Alltags empfanden, die Anreise zur Studienklinik als Ursache an. Die neueste Produktversion von Suvoda beinhaltet Verbesserungen, die darauf abzielen, diese Hürden zu senken.

Greenphire Travel bietet Sponsoren und CROs jetzt mehr Auswahlmöglichkeiten bei der Reiseunterstützung, eine bessere Transparenz der Reisekosten und des Reisestatus sowie einfachere Reisen für ihre Patienten.

„Teilnehmer klinischer Studien müssen häufig neben einer schweren Erkrankung auch die logistischen Herausforderungen der Anreise zu ihren Untersuchungsterminen bewältigen. Greenphire Travel entlastet Studienzentren und ihre Patienten von der Reiseorganisation, sodass sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können – ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden", sagte Elizabeth Smith, Direktorin für Produktmanagement im Bereich Patient Experience bei Suvoda.

Mehr Zugang zu Fahrdiensten für Teilnehmer, mehr Kontrolle für Studienzentren und Sponsoren

Greenphire Travel bietet nun weltweit Fahr- und Chauffeurdienste an, wobei Lyft, Uber Health und Bolt den Teilnehmern sowie Studienzentren je nach Region zur Verfügung stehen. Teilnehmer können über die Suvoda App für sie freigegebene Fahrten buchen und Informationen zu Flügen, Hotels, dem Status ihrer Fahrten, Studienterminen, Fragebögen sowie Zahlungen einsehen. Dadurch werden routinemäßige Statusanfragen beim Personal der Studienzentren reduziert und Teilnehmer erhalten mehr unmittelbare Kontrolle über ihre Teilnahme an der Studie.