UBS hebt Ziel für UPS auf 125 Dollar - 'Buy'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur United Parcel Service Registered (B) Aktie

Die United Parcel Service Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,68 % und einem Kurs von 93,48 auf Tradegate (28. Oktober 2026, 16:08 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der United Parcel Service Registered (B) Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

United Parcel Service Registered (B) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,5600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,1500 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 121,29USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 112,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 131,00USD was eine Bandbreite von +19,45 %/+39,72 % bedeutet.