UBS hebt Ziel für UPS auf 125 Dollar - 'Buy'
ANALYSE-FLASH
- UBS hebt UPS-Kursziel nach Zahlen auf 125 Dollar
- Die UBS belässt die Einstufung für UPS auf Buy
- UBS sieht Strategieerfolg in soliden Resultaten
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für UPS nach Quartalszahlen sowie einer Prognoseerhöhung von 124 auf 125 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Paketdienstleister habe solide abgeschnitten, schrieb Thomas Wadewitz in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Die Resultate belegten, dass die Unternehmensstrategie Früchte trage./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 19:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur United Parcel Service Registered (B) Aktie
Die United Parcel Service Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,68 % und einem Kurs von 93,48 auf Tradegate (28. Oktober 2026, 16:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der United Parcel Service Registered (B) Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
United Parcel Service Registered (B) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,5600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,1500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 121,29USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 112,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 131,00USD was eine Bandbreite von +19,45 %/+39,72 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 125 US-Dollar
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Community Beiträge zu United Parcel Service Registered (B) - 929198 - US9113121068
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https://seekingalpha.com/article/4934466-ups-buy-this-high-yield-while-its-still-undervalued
UPS bleibt ein überzeugender Value- und Ertragswert: Die Aktie bietet eine Rendite von 6,3 % und wird mit einem Forward-KGV von 14,5 gehandelt.
Eine strategische Abkehr vom margenschwachen Amazon-Volumen hat die operative Marge verbessert; im 2. Quartal 2026 stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 7,6 % und der Gewinn um 12 %.
Automatisierung und der Ausbau der Gesundheitslogistik treiben höhere Margen: 68,5 % des US-Volumens sind inzwischen automatisiert, und der Umsatz im Gesundheitsbereich überstieg in zwei Quartalen jeweils 3 Mrd. US-Dollar.
https://postandparcel.info/162345/news/e-commerce/ups-enhances-services-in-southern-taiwan/
https://www.fool.com/investing/2026/05/18/ups-could-thrive-in-a-post-amazon-world/
Investoren bleiben in Bezug auf die Transformationspläne von UPS gemischt, hauptsächlich aus Ungeduld.
Doch während es langsam Gestalt annimmt, könnte der Wechsel des Paketzustellunternehmens zu Kunden mit höheren Margen bald zu einer größeren Rentabilität führen.
UPS-Aktien könnten starke Gesamtrenditen erzielen.