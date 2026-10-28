Brasilien nach der Wahl – Warum Real und Aktien abstürzen

Lulas Wiederwahl erschüttert Brasiliens Finanzmärkte. Was hinter dem Kurssturz steckt und welche Chancen und Risiken sich für Petrobras und MercadoLibre ergeben. Wir stellen die Analyse von CMC Markets Zertifikate vor…

Die brasilianischen Finanzmärkte erleben nach der Präsidentschaftswahl einen historischen Ausverkauf. Die überraschende Wiederwahl von Luiz Inácio Lula da Silva hat an der Börse in São Paulo erhebliche Kursverluste ausgelöst und den brasilianischen Real gegenüber dem US-Dollar massiv unter Druck gesetzt. Der Leitindex Ibovespa verlor am Montag, dem 26. Oktober 2026, knapp 14 Prozent und verzeichnete damit den stärksten Tagesverlust seit Beginn der Corona-Pandemie im März 2020. Gleichzeitig verteuerte sich der US-Dollar gegenüber dem Real um mehr als acht Prozent. Besonders stark betroffen waren Banken, Finanzdienstleister und Unternehmen mit einer hohen Abhängigkeit von der brasilianischen Binnenkonjunktur. Auch international gehandelte Aktien wie Petrobras und MercadoLibre gerieten unter Verkaufsdruck.

Die heftige Marktreaktion wirft eine grundlegende Frage auf: Handelt es sich lediglich um eine kurzfristige Neubewertung politischer Risiken oder steht Brasilien vor einer längeren Phase wirtschaftlicher Unsicherheit? Für Anleger wird dabei vor allem entscheidend sein, welchen finanzpolitischen Kurs die neue Regierung einschlägt und ob es gelingt, das Vertrauen internationaler Kapitalgeber zurückzugewinnen.

Warum die Wiederwahl von Lula die Finanzmärkte erschüttert

Der Ausgang der brasilianischen Präsidentschaftswahl kam für viele Marktteilnehmer überraschend. Nach dem ersten Wahlgang hatten Investoren zunehmend auf einen Sieg des konservativen Herausforderers Flávio Bolsonaro gesetzt. Mit dieser Erwartung verbanden sich Hoffnungen auf eine restriktivere Haushaltspolitik, geringere staatliche Eingriffe in Unternehmen, Privatisierungen und eine stärkere Ausrichtung der Wirtschaftspolitik an den Interessen privater Investoren.

Diese Erwartungen hatten im Vorfeld der Stichwahl zu steigenden Aktienkursen und einer Aufwertung des brasilianischen Real geführt. Mit der Wiederwahl Lulas mussten zahlreiche Marktteilnehmer ihre Positionierung innerhalb kürzester Zeit korrigieren.

Der anschließende Ausverkauf war deshalb nicht ausschließlich eine Reaktion auf das Wahlergebnis selbst. Vielmehr wurden Erwartungen zurückgenommen, die zuvor bereits in den Kursen enthalten waren. Internationale Investoren verkauften brasilianische Aktien und Anleihen, während die Nachfrage nach US-Dollar deutlich zunahm.