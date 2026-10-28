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    Fortschritte in der Chipbranche verschärfen den Wettbewerb zwischen Chinas KI-Modellen

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    Der Wettbewerb zwischen den Herstellern chinesischer Modelle für künstliche Intelligenz (KI) verschärft sich. Dies wirft bei Investoren Fragen zur Nachhaltigkeit der führenden Position bei der Modellleistung auf. Dabei ist der Fokus zunehmend auf Kosteneffizienz und die „Harnessebene“ gerichtet. Gleichzeitig gibt es laut Goldman Sachs Research Anzeichen dafür, dass die Kapazitäten des Landes zur Herstellung von Halbleitern die Erwartungen der Investoren übertreffen. Wir stellen den Beitrag aus dem Magazin von Goldman Sachs vor… 

    Vom 31. August bis zum 2. September 2026 fand in Hongkong die zweite jährliche Goldman Sachs Asia Leaders Conference statt, das größte Kundentreffen des Unternehmens in der Region. An der Veranstaltung nahmen über 1.400 Investoren sowie 400 Unternehmen teil, die die gesamte KI-Lieferkette abdecken.

    Eine zentrale Frage für Investoren ist, wie die Entwickler von KI-Modellen ihre führende Position bei der Modellleistung aufrechterhalten und sich angesichts des verschärften Wettbewerbs voneinander abheben können. Dabei gingen die Teilnehmer, wie Allen Chang und Ronald Keung von Goldman Sachs Research berichten, unter anderem von folgenden Einschätzungen aus:

    In vielen Fällen verringert sich der Leistungsunterschied, insbesondere beim Programmieren, zwischen den führenden KI-Modellen, sagt Ronald Keung, Leiter des Asia Internet Research Teams.

    „Der intensive Wettbewerb auf der Modellebene wirft bei Investoren die Frage auf, wie sich Entwickler von KI-Modellen neben der Modellleistung noch von der Konkurrenz abheben können“, so Keung. „Der Schlüssel könnte in der Kosteneffizienz und in der Harnessebene liegen.“

    Die „Harnessebene“ bezeichnet das Ökosystem von Anwendungs- und Umsetzungsmodulen, in dem KI-Modelle untergebracht sind und das deren Betrieb ermöglicht. Sie ermöglicht es dem Modell unter anderem, auf Daten zuzugreifen und Arbeitsabläufe zu befolgen. „Die nächsten wichtigen Investitionen konzentrieren sich stärker auf die Harnessebene“, sagt Keung. „Die KI-Labore in China stehen bei Investitionen in die Harnessebene eigentlich erst am Anfang. In der Vergangenheit konzentrierten sich die chinesischen KI-Labore stärker auf die Modellebene.“

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    Autor
    Daniel Saurenz
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    Verfasst von Daniel Saurenz
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