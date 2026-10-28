Aktien mit extremer Performance im DAX am 28.10.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Hoffnung auf eine Erholung über 30 Euro nach jüngsten Kursverlusten. Einige halten die Aktie angesichts der Gewinne und im Vergleich zu anderen europäischen Banken für unterbewertet und sehen 20 bis 25 Prozent Aufwärtspotenzial. Als mögliche Belastung werden Umschichtungen in Technologiewerte genannt. Die Quartalszahlen zeigen höhere Vorsteuergewinne und eine verbesserte Aufwand-Ertrag-Relation; charttechnisch wird eine langfristige Bodenbildung diskutiert.