Aktien mit extremer Performance im DAX am 28.10.2026
Top & Flop
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 28.10.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Deutsche Bank
Tagesperformance: +3,28 %
Tagesperformance: +3,28 %
Platz 2
Performance 1M: -6,42 %
Performance 1M: -6,42 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Hoffnung auf eine Erholung über 30 Euro nach jüngsten Kursverlusten. Einige halten die Aktie angesichts der Gewinne und im Vergleich zu anderen europäischen Banken für unterbewertet und sehen 20 bis 25 Prozent Aufwärtspotenzial. Als mögliche Belastung werden Umschichtungen in Technologiewerte genannt. Die Quartalszahlen zeigen höhere Vorsteuergewinne und eine verbesserte Aufwand-Ertrag-Relation; charttechnisch wird eine langfristige Bodenbildung diskutiert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Bank eingestellt.
Siemens Energy
Tagesperformance: +2,84 %
Tagesperformance: +2,84 %
Platz 3
Performance 1M: -6,95 %
Performance 1M: -6,95 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die schwer erklärlichen Kursrückgänge trotz als stark wahrgenommener Zahlen und günstiger Bewertung. Als möglicher Belastungsfaktor wird der Trench-Kauf für rund 9 Milliarden Euro bis Ende 2027 genannt. Einige Anleger kaufen den Rücksetzer. Zudem werden starke Quartalszahlen und eine angehobene Prognose von GE Vernova als möglicher Impuls für Siemens Energy und als Hinweis auf die Richtung vor den SE-Zahlen am 11. November gesehen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.
Zalando
Tagesperformance: -2,23 %
Tagesperformance: -2,23 %
Platz 4
Performance 1M: +18,47 %
Performance 1M: +18,47 %
DHL Group
Tagesperformance: -2,14 %
Tagesperformance: -2,14 %
Platz 5
Performance 1M: +1,12 %
Performance 1M: +1,12 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 47,50%
|PUT: 52,50%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -5,00 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
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