Kursfeuerwerk: Hedgefonds-Legende will Burgerkette Wendys kaufen

Das entspricht einem Volumen von rund 1,4 Milliarden US-Dollar und einem Aufschlag von etwa 20 Prozent auf den Schlusskurs vom Dienstag. Die Börse reagierte prompt: Die Wendy’s-Aktie kletterte um 14 Prozent auf 7,01 US-Dollar. Von ihrem Rekordhoch bei 28,87 US-Dollar aus dem Juni 2021 bleibt das Papier damit trotzdem 76 Prozent entfernt, wie Zahlen von Dow Jones Market Data zeigen.

Der Hedgefonds Trian Fund Management des Milliardärs Nelson Peltz hat ein Übernahmeangebot für die Fast-Food-Kette Wendy’s vorgelegt. Wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht, bietet eine von Trian angeführte Investorengruppe 7,35 US-Dollar pro Aktie in bar.

An der Seite von Trian stehen die Flynn Group, BlueFive Capital und Sixth Street. Eine Stellungnahme von Wendy’s lag auf Barron’s-Anfrage bislang nicht vor.

Für Peltz ist der Vorstoß kein neues Terrain. Der Investor engagiert sich bereits seit 2005 bei Wendy’s und hatte schon 2022 über einen Rückzug von der Börse nachgedacht, das Vorhaben damals aber 2023 wieder verworfen.

Erst in diesem Jahr hatte Trian offengelegt, mit möglichen Investoren über strategische Optionen gesprochen zu haben, darunter ebenfalls eine Privatisierung. Im August erklärte der Fonds noch, aktuell kein Gebot zu planen, während Wendy’s gegenüber Konkurrenten wie Burger King, Yum Brands und McDonald’s zunehmend zurückfiel.

Die Schwäche der Kette zeigte sich zuletzt deutlich: Im zweiten Quartal brach der Umsatz in vergleichbaren US-Filialen um 7 Prozent ein, die Kundenfrequenz sackte um 12,5 Prozent ab. Wendy’s zog daraufhin seine Jahresprognose zurück und kürzte die Dividende, um Mittel für den Umbau freizusetzen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die The Wendy's Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +13,96 % und einem Kurs von 6,302EUR auf Tradegate (28. Oktober 2026, 18:21 Uhr) gehandelt.





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