🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThe Wendy's AktievorwärtsNachrichten zu The Wendy's

    Kursfeuerwerk: Hedgefonds-Legende will Burgerkette Wendys kaufen

    Meme-Aktie geht steil

    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    Der Hedgefonds von Nelson Peltz bietet 1,4 Milliarden Dollar für die krisengeplagte Fast-Food-Kette Wendy’s und will sie von der Börse nehmen. Die Aktie springt zweistellig nach oben.

    Meme-Aktie geht steil - Kursfeuerwerk: Hedgefonds-Legende will Burgerkette Wendys kaufen
    Foto: Marcin Golba - NurPhoto

    Der Hedgefonds Trian Fund Management des Milliardärs Nelson Peltz hat ein Übernahmeangebot für die Fast-Food-Kette Wendy’s vorgelegt. Wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht, bietet eine von Trian angeführte Investorengruppe 7,35 US-Dollar pro Aktie in bar.

    Das entspricht einem Volumen von rund 1,4 Milliarden US-Dollar und einem Aufschlag von etwa 20 Prozent auf den Schlusskurs vom Dienstag. Die Börse reagierte prompt: Die Wendy’s-Aktie kletterte um 14 Prozent auf 7,01 US-Dollar. Von ihrem Rekordhoch bei 28,87 US-Dollar aus dem Juni 2021 bleibt das Papier damit trotzdem 76 Prozent entfernt, wie Zahlen von Dow Jones Market Data zeigen.

    An der Seite von Trian stehen die Flynn Group, BlueFive Capital und Sixth Street. Eine Stellungnahme von Wendy’s lag auf Barron’s-Anfrage bislang nicht vor.

    Für Peltz ist der Vorstoß kein neues Terrain. Der Investor engagiert sich bereits seit 2005 bei Wendy’s und hatte schon 2022 über einen Rückzug von der Börse nachgedacht, das Vorhaben damals aber 2023 wieder verworfen.

    The Wendy's

    +13,96 %
    +9,33 %
    +10,82 %
    -2,71 %
    -17,04 %
    -65,07 %
    -66,52 %
    -36,09 %
    +77,52 %
    ISIN:US95058W1009WKN:A1JB8H
    The Wendy's direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Erst in diesem Jahr hatte Trian offengelegt, mit möglichen Investoren über strategische Optionen gesprochen zu haben, darunter ebenfalls eine Privatisierung. Im August erklärte der Fonds noch, aktuell kein Gebot zu planen, während Wendy’s gegenüber Konkurrenten wie Burger King, Yum Brands und McDonald’s zunehmend zurückfiel.

    Die Schwäche der Kette zeigte sich zuletzt deutlich: Im zweiten Quartal brach der Umsatz in vergleichbaren US-Filialen um 7 Prozent ein, die Kundenfrequenz sackte um 12,5 Prozent ab. Wendy’s zog daraufhin seine Jahresprognose zurück und kürzte die Dividende, um Mittel für den Umbau freizusetzen.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

     

    Die The Wendy's Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +13,96 % und einem Kurs von 6,302EUR auf Tradegate (28. Oktober 2026, 18:21 Uhr) gehandelt.


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Meme-Aktie geht steil Kursfeuerwerk: Hedgefonds-Legende will Burgerkette Wendys kaufen Der Hedgefonds von Nelson Peltz bietet 1,4 Milliarden Dollar für die krisengeplagte Fast-Food-Kette Wendy’s und will sie von der Börse nehmen. Die Aktie springt zweistellig nach oben.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     