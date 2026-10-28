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    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 28.10.2026

    Top & Flop

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    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 28.10.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 28.10.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart OHB
    ISIN: DE0005936124
    WKN: 593612
    Die OHB Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,09 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu OHB (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den raschen OHB-Kursanstieg von 160 auf 255 Euro und die Frage einer Konsolidierung. Ein Beitrag nennt 650 Euro als mögliches Kursziel, ein anderer sieht im Wochen-MACD noch überverkaufte Bedingungen. Als potenzielle Impulse gelten der erhoffte SATCOMBw4-Auftrag über 5–7 Mrd. Euro, die Kooperation mit Astroscale, die Beteiligung an MediaMobil und eine mögliche Ausweitung der Ariane-6-Boosterproduktion.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber OHB eingestellt.

    SUESS MicroTec
    Tagesperformance: +6,06 %
    Platz 2
    Performance 1M: -22,98 %
    Chart SUESS MicroTec
    ISIN: DE000A1K0235
    WKN: A1K023
    Die SUESS MicroTec Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,06 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu SUESS MicroTec (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die gesenkten Erwartungen für 2026 und den starken Kursrückgang. Vor den Zahlen am 5. November werden Auftragseingang, Lieferprobleme und der Ausblick auf 2027 als entscheidend gesehen. Der hohe Auftragsbestand und mögliche Effizienzgewinne durch die Produktionsverlagerung gelten als Chancen; Umsetzung und Margen bleiben unsicher. Einige Anleger kaufen nach, andere zweifeln an der Aktie.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SUESS MicroTec eingestellt.

    PVA TePla
    Tagesperformance: +4,60 %
    Platz 3
    Performance 1M: -0,16 %
    Chart PVA TePla
    ISIN: DE0007461006
    WKN: 746100
    Die PVA TePla Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,60 %.

    Verbio
    Tagesperformance: -4,56 %
    Platz 4
    Performance 1M: -3,27 %
    Chart Verbio
    ISIN: DE000A0JL9W6
    WKN: A0JL9W
    Die Verbio Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,56 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Verbio (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den deutlichen Rückgang des Ethanolpreises und die Sorge vor sinkenden Margen. Als möglicher positiver Faktor wird eine Einführung von E20 mit Margenpotenzial genannt. Diskussionen über Öl- und Maispreise drehen sich um mögliche Auswirkungen auf Biokraftstoffmargen; eine rasche Ausweitung der Förderung in Venezuela gilt als unwahrscheinlich. Zudem wird Verbios jüngste Kursentwicklung mit Neste verglichen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Verbio eingestellt.

    Eckert & Ziegler
    Tagesperformance: +3,27 %
    Platz 5
    Performance 1M: +11,28 %
    Chart Eckert & Ziegler
    ISIN: DE0005659700
    WKN: 565970
    Die Eckert & Ziegler Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,27 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Eckert & Ziegler (KI-generierte Zusammenfassung)

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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursanstieg: Die 13-Euro-Marke wurde überschritten, der Widerstand bei 13,30 Euro gilt als überwunden. Bei anhaltender Stärke halten Anleger kurzfristig 14 Euro für möglich. Die GMP-Zertifizierung für Actinium-225 sorgt vor den für November erwarteten Quartalszahlen für Optimismus. Zugleich wird die jüngste Kursschwankung charttechnisch diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Eckert & Ziegler eingestellt.

    AIXTRON
    Tagesperformance: +3,22 %
    Platz 6
    Performance 1M: -10,83 %
    Chart AIXTRON
    ISIN: DE000A0WMPJ6
    WKN: A0WMPJ
    Die AIXTRON Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,22 %.

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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die anstehende Q3-Mitteilung und Erwartungen an Umsatz, Auftragsbestand sowie die Prognose für 2027, die teils als konservativ gilt. Im Fokus stehen mögliche Nachfrageimpulse durch Co-Packaged Optics sowie eine spätere Erholung bei GaN und SiC. Fundamental herrscht Zuversicht wegen Aufträgen und mittelfristiger Umsätze; zugleich wird die volatile Kursentwicklung thematisiert, einschließlich eines möglichen Rückfalls unter 30 Euro.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.

    ATOSS Software
    Tagesperformance: -2,22 %
    Platz 7
    Performance 1M: +11,60 %
    Chart ATOSS Software
    ISIN: DE0005104400
    WKN: 510440
    Die ATOSS Software Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,22 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu ATOSS Software (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang nach den Quartalszahlen und die Frage, ob die Reaktion überzogen ist. Diskutiert werden die konkretisierte Umsatzprognose 2027 am unteren Ende der Spanne wegen schwächerer Lizenz- und Beratungserlöse sowie das starke Umsatzwachstum und die auf rund 37 Prozent angehobene EBIT-Margenprognose 2026. Einige sehen Kurse unter 90 Euro als Kaufchance und verweisen auf hohe Liquidität sowie mögliche Sonderdividenden.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber ATOSS Software eingestellt.

    Draegerwerk
    Tagesperformance: +2,15 %
    Platz 8
    Performance 1M: -14,57 %
    Chart Draegerwerk
    ISIN: DE0005550636
    WKN: 555063
    Die Draegerwerk Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,15 %.

    Evotec
    Tagesperformance: +2,08 %
    Platz 9
    Performance 1M: +6,36 %
    Chart Evotec
    ISIN: DE0005664809
    WKN: 566480
    Die Evotec Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,08 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Q4-Überraschungen und die Erreichbarkeit der reduzierten Jahresprognose mit 610 Mio. Euro Umsatz am oberen Rand. Im Fokus stehen Just Bio, eine mögliche Stabilisierung des Dienstleistungsgeschäfts und Belastungen durch den schwächeren US-Dollar. Hinterfragt wird zudem der vom Konsens erwartete Anstieg des bereinigten EBITDA von −70 Mio. Euro 2026 auf knapp +50 Mio. Euro 2027.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.

    SILTRONIC AG
    Tagesperformance: +2,01 %
    Platz 10
    Performance 1M: -17,58 %
    Chart SILTRONIC AG
    ISIN: DE000WAF3001
    WKN: WAF300
    Die SILTRONIC AG Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,01 %.

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