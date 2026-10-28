Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 28.10.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu OHB (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den raschen OHB-Kursanstieg von 160 auf 255 Euro und die Frage einer Konsolidierung. Ein Beitrag nennt 650 Euro als mögliches Kursziel, ein anderer sieht im Wochen-MACD noch überverkaufte Bedingungen. Als potenzielle Impulse gelten der erhoffte SATCOMBw4-Auftrag über 5–7 Mrd. Euro, die Kooperation mit Astroscale, die Beteiligung an MediaMobil und eine mögliche Ausweitung der Ariane-6-Boosterproduktion.