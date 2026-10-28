Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 28.10.2026
Top & Flop
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 28.10.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
🔍 wallstreetONLINE-Community zu OHB (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +6,06 %
Performance 1M: -22,98 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SUESS MicroTec (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +4,60 %
Performance 1M: -0,16 %
Tagesperformance: -4,56 %
Performance 1M: -3,27 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Verbio (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +3,27 %
Performance 1M: +11,28 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Eckert & Ziegler (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +3,22 %
Performance 1M: -10,83 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,22 %
Performance 1M: +11,60 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu ATOSS Software (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,15 %
Performance 1M: -14,57 %
Tagesperformance: +2,08 %
Performance 1M: +6,36 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,01 %
Performance 1M: -17,58 %