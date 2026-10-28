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    Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 28.10.2026

    Top & Flop

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    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 28.10.2026
    Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 28.10.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart Adyen Parts Sociales
    ISIN: NL0012969182
    WKN: A2JNF4
    Die Adyen Parts Sociales Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -12,40 %.

    Banco Santander
    Tagesperformance: -6,31 %
    Platz 2
    Performance 1M: -15,94 %
    Chart Banco Santander
    ISIN: ES0113900J37
    WKN: 858872
    Die Banco Santander Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,31 %.

    DANONE
    Tagesperformance: +3,84 %
    Platz 3
    Performance 1M: +5,74 %
    Chart DANONE
    ISIN: FR0000120644
    WKN: 851194
    Die DANONE Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,84 %.

    Deutsche Bank
    Tagesperformance: +3,63 %
    Platz 4
    Performance 1M: -6,42 %
    Chart Deutsche Bank
    ISIN: DE0005140008
    WKN: 514000
    Die Deutsche Bank Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,63 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Hoffnung auf eine Erholung über 30 Euro nach jüngsten Kursverlusten. Einige halten die Aktie angesichts der Gewinne und im Vergleich zu anderen europäischen Banken für unterbewertet und sehen 20 bis 25 Prozent Aufwärtspotenzial. Als mögliche Belastung werden Umschichtungen in Technologiewerte genannt. Die Quartalszahlen zeigen höhere Vorsteuergewinne und eine verbesserte Aufwand-Ertrag-Relation; charttechnisch wird eine langfristige Bodenbildung diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Bank eingestellt.

    Siemens Energy
    Tagesperformance: +2,81 %
    Platz 5
    Performance 1M: -6,95 %
    Chart Siemens Energy
    ISIN: DE000ENER6Y0
    WKN: ENER6Y
    Die Siemens Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,81 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die schwer erklärlichen Kursrückgänge trotz als stark wahrgenommener Zahlen und günstiger Bewertung. Als möglicher Belastungsfaktor wird der Trench-Kauf für rund 9 Milliarden Euro bis Ende 2027 genannt. Einige Anleger kaufen den Rücksetzer. Zudem werden starke Quartalszahlen und eine angehobene Prognose von GE Vernova als möglicher Impuls für Siemens Energy und als Hinweis auf die Richtung vor den SE-Zahlen am 11. November gesehen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.

    DHL Group
    Tagesperformance: -2,11 %
    Platz 6
    Performance 1M: +1,12 %
    Chart DHL Group
    ISIN: DE0005552004
    WKN: 555200
    Die DHL Group Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,11 %.

    EssilorLuxottica
    Tagesperformance: -2,10 %
    Platz 7
    Performance 1M: +23,85 %
    Chart EssilorLuxottica
    ISIN: FR0000121667
    WKN: 863195
    Die EssilorLuxottica Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,10 %.

    Intesa Sanpaolo
    Tagesperformance: -2,10 %
    Platz 8
    Performance 1M: -11,82 %
    Chart Intesa Sanpaolo
    ISIN: IT0000072618
    WKN: 850605
    Die Intesa Sanpaolo Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,10 %.

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