[Im Fokus] Fortive: Nach der Ralliant-Abspaltung soll Software für den nächsten Wachstumsschub sorgen. Nicht ganz unsexy, wie die Quartalszahlen zeigen. Und die erneute Prognoseanhebung...

Fortive Corporation entstand 2016 durch die Abspaltung von Danaher und hat sich in den vergangenen Jahren zu einem spezialisierten Anbieter von industrieller Messtechnik, Software und Lösungen für das Gesundheitswesen entwickelt. Der Konzern verfolgt dabei eine Strategie, die stark an seine frühere Muttergesellschaft Danaher erinnert: Statt auf ein möglichst breites Produktportfolio zu setzen, konzentriert sich Fortive auf spezialisierte Nischenmärkte, hohe Margen und kontinuierliche Verbesserungen der operativen Abläufe. Das Fortive Business System (FBS) bildet dafür das organisatorische Fundament. Dieentstand 2016 durch die Abspaltung vonund hat sich in den vergangenen Jahren zu einem spezialisierten Anbieter von industrieller Messtechnik, Software und Lösungen für das Gesundheitswesen entwickelt. Der Konzern verfolgt dabei eine Strategie, die stark an seine frühere Muttergesellschaft Danaher erinnert: Statt auf ein möglichst breites Produktportfolio zu setzen, konzentriert sich Fortive auf spezialisierte Nischenmärkte, hohe Margen und kontinuierliche Verbesserungen der operativen Abläufe. Das Fortive Business System (FBS) bildet dafür das organisatorische Fundament.





Ein wichtiger Einschnitt war die Abspaltung von Ralliant im Juli 2025. Das frühere Segment Precision Technologies wurde in ein eigenständiges Unternehmen überführt. Damit konzentriert sich Fortive heute auf zwei Geschäftsbereiche, die stärker von Software, Dienstleistungen und langfristigen Kundenbeziehungen geprägt sind. Das soll die Ertragsqualität verbessern und das Unternehmen weniger abhängig vom klassischen Investitionsgütergeschäft machen.

Ich beobachte Fortive schon seit dem Spin-off 2016, bin aber mit dem Geschäftsmodell nie so richtig warm geworden. Und die Kursentwicklung über mehr als 10 Jahre zeugt von einer "lost decade", denn e es stehen gerade mal 28% an Kursplus zubuche. Natürlich zuzüglich des Ralliant-Spin-offs. Dann läge die Rendite bei immerhin rund 70% und kann sich durchaus sehen lassen. Je nach Betrachtungsweise zeigt Fortive zwei Gesichter...