🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    [Im Fokus] Fortive: Nach der Ralliant-Abspaltung soll Software für den nächsten Wachstumsschub sorgen. Nicht ganz unsexy, wie die Quartalszahlen zeigen. Und die erneute Prognoseanhebung...

    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare
    Die Fortive Corporation entstand 2016 durch die Abspaltung von Danaher und hat sich in den vergangenen Jahren zu einem spezialisierten Anbieter von industrieller Messtechnik, Software und Lösungen für das Gesundheitswesen entwickelt. Der Konzern verfolgt dabei eine Strategie, die stark an seine frühere Muttergesellschaft Danaher erinnert: Statt auf ein möglichst breites Produktportfolio zu setzen, konzentriert sich Fortive auf spezialisierte Nischenmärkte, hohe Margen und kontinuierliche Verbesserungen der operativen Abläufe. Das Fortive Business System (FBS) bildet dafür das organisatorische Fundament.

    Ein wichtiger Einschnitt war die Abspaltung von Ralliant im Juli 2025. Das frühere Segment Precision Technologies wurde in ein eigenständiges Unternehmen überführt. Damit konzentriert sich Fortive heute auf zwei Geschäftsbereiche, die stärker von Software, Dienstleistungen und langfristigen Kundenbeziehungen geprägt sind. Das soll die Ertragsqualität verbessern und das Unternehmen weniger abhängig vom klassischen Investitionsgütergeschäft machen.
    Ich beobachte Fortive schon seit dem Spin-off 2016, bin aber mit dem Geschäftsmodell nie so richtig warm geworden. Und die Kursentwicklung über mehr als 10 Jahre zeugt von einer "lost decade", denn e es stehen gerade mal 28% an Kursplus zubuche. Natürlich zuzüglich des Ralliant-Spin-offs. Dann läge die Rendite bei immerhin rund 70% und kann sich durchaus sehen lassen. Je nach Betrachtungsweise zeigt Fortive zwei Gesichter...

    - Hier den Artikel weiterlesen





    Autor
    Michael C. Kissig
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Michael C. Kissig studierte nach Abschluss seiner Bankausbildung Volks- und Rechtswissenschaften und ist heute als Unternehmensberater und Investor tätig. Neben seinem Value-Investing-Blog „iNTELLiGENT iNVESTiEREN“ verfasst er regelmäßig eine Kolumne für das „Aktien Magazin“. https://intelligent-investieren.net/
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Michael C. Kissig
    [Im Fokus] Fortive: Nach der Ralliant-Abspaltung soll Software für den nächsten Wachstumsschub sorgen. Nicht ganz unsexy, wie die Quartalszahlen zeigen. Und die erneute Prognoseanhebung... Die Fortive Corporation entstand 2016 durch die Abspaltung von Danaher und hat sich in den vergangenen Jahren zu einem spezialisierten Anbieter von industrieller Messtechnik, Software und Lösungen für das Gesundheitswesen entwickelt. Der Konzern …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     