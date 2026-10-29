Schattengoldpreis: Was die Modellrechnung für Gold wirklich zeigt

Anzeige/Werbung – Im Auftrag von Osisko Gold Group Inc. und Discovery Mining Ltd. SRC swiss resource capital AG unterhält mit beiden entgeltliche, erfolgsunabhängige IR-Beraterverträge. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 29.10.2026, 11:13 Uhr Berlin/Zürich.

Schattengoldpreis ist kein Goldpreisziel

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

im “In Gold We Trust Report 2026” erläutern Ronald-Peter Stöferle und seine Mitautoren einen theoretischen Schattengoldpreis: Bei vollständiger rechnerischer Deckung der US-Basisgeldmenge durch staatliche Goldbestände ergeben sich rund 20.900 US-Dollar je Feinunze. Das ist jedoch ein Modellwert, keine Preisprognose. Bei einer angenommenen Deckungsquote von 40 Prozent beträgt der Modellwert rund 8.350 US-Dollar.

Der World Gold Council befragte 2026 insgesamt 76 Zentralbanken. 89 Prozent erwarten weltweit steigende Goldreserven innerhalb der kommenden zwölf Monate; 45 Prozent erwarten höhere eigene Bestände. Zentralbanknachfrage ist ein wichtiger Einflussfaktor, neben Realzinsen, US-Dollar und Investmentströmen.

Osisko Gold Group baut Cariboo

Osisko Gold Group - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-gold- ... - entwickelt das vollständig eigene Cariboo-Goldprojekt in British Columbia. Im September 2026 beschloss das Unternehmen formell den Bau. Laut Unternehmensplanung soll der erste Goldguss im ersten Quartal 2029 und die kommerzielle Produktion im zweiten Halbjahr 2029 beginnen.

Am 5. Oktober meldete Osisko im Bohrloch BMU-26-121 7,28 g/t Gold über 16,15 Meter; die geschätzte wahre Mächtigkeit beträgt 13,99 Meter. Trafiguras Eigenkapitalinvestition über rund 30 Millionen US-Dollar wurde im Oktober abgeschlossen.

Discovery Mining entwickelt Porcupine und Cordero

Discovery Mining - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/discovery-si ... - betreibt den Porcupine-Goldkomplex in Ontario. Für 2026 nennt das Unternehmen eine Prognose von 260.000 bis 300.000 Unzen Gold; mehr als 500.000 Unzen sind ein längerfristiges Ziel, keine gesicherte Fördermenge. Der Erwerb weiterer Timmins-Liegenschaften wurde im Oktober zunächst vereinbart.

Beim Cordero-Silberprojekt in Mexiko erteilte SEMARNAT im Oktober die Umwelt- und Landnutzungsgenehmigungen. Die Machbarkeitsstudie sieht durchschnittlich rund 37 Millionen Silberäquivalent-Unzen jährlich in den ersten zwölf Betriebsjahren vor.

Fazit: Osisko Gold Group und Discovery Mining vor Meilensteinen

Die strategische Rolle des Goldes und die Entwicklung neuer Projekte schaffen Perspektiven. Bei Osisko zählen Baufortschritt und Finanzierung, bei Discovery Porcupine-Produktion und Cordero-Entwicklung.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen: Osisko Gold Group https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-gold-group-inc/ und Discovery Mining https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/discovery-mining-ltd/

Weiterführende Informationen bietet unser Edelmetallreport: Edelmetallreport 2026 https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2 ...

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Ihr Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

Quellen: In Gold We Trust, 2026 · WGC Zentralbankumfrage, 16.06.2026 · Osisko Baubeschluss, 14.09.2026 · Osisko Bohrung, 05.10.2026 · Discovery Cordero, 05.10.2026 ; Intro-Bild: https://dsvmining.com/English/operations/porcupine-operations/default. ...

Transparenz und Interessenkonflikte

Ersteller und Herausgeber: SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Verantwortlich im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV: Marc Ollinger, CEO, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Emittenten: Osisko Gold Group Inc. und Discovery Mining Ltd.. Die bezahlten IR-Verträge begründen ein wirtschaftliches Interesse an positiver Darstellung. Stand 28.10.2026: Weder die Autorin noch SRC oder verbundene Unternehmen halten Aktien, Optionen, Warrants, Zertifikate, Derivate oder sonstige Long-/Short-Positionen der genannten Emittenten. Künftige Käufe oder Verkäufe sind möglich. Keiner der Emittenten ist mit mindestens fünf Prozent an SRC beteiligt. Die Unternehmen haben den Artikel zur Prüfung und Freigabe vor Veröffentlichung nicht erhalten.

Methodik und Risiken

Redaktionsstand: 28.10.2026. Öffentliche Quellen wurden abgeglichen; Unternehmensangaben sind nicht unabhängig. Keine eigene Bohrdatenprüfung, Ressourcenschätzung, Machbarkeitsstudie oder Unternehmensbewertung. Studien und Zeitpläne setzen unter anderem Finanzierung, Genehmigungen, Baufortschritt, Aufbereitungskapazitäten und erfolgreiche Inbetriebnahme voraus. Explorations-, Geologie-, Metallurgie-, Bau-, Umwelt-, Länder-, Verwässerungs-, Gold-, Silberpreis- und Währungsrisiken können Ergebnisse wesentlich verändern und zum Totalverlust führen. Keine routinemäßige Aktualisierung vorgesehen; gesetzliche Pflichten bleiben unberührt.

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