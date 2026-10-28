🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens Energy AktievorwärtsNachrichten zu Siemens Energy

    GE Vernova wächst weiter rasant - Zukauf

    ROUNDUP/KI-Stromhunger

    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • KI-Boom treibt Nachfrage nach Strom- und Netztechnik
    • GE Vernova hebt Umsatz- und Gewinnziele an
    • Auftragsbestand wächst, Übernahme stärkt Netztechnik
    ROUNDUP/KI-Stromhunger - GE Vernova wächst weiter rasant - Zukauf
    Foto: Arne Dedert - DPA

    CAMBRIDGE (dpa-AFX) - Der weltweite Energiehunger wegen des Baus immer neuer KI-Rechenzentren sorgt weiter für eine hohe Nachfrage beim Energietechnikkonzern GE Vernova . Vor allem in den USA stoßen die Stromnetze und die Erzeugungskapazitäten in einigen Regionen an ihre Grenzen, teilweise gibt es Baustopps für neue Rechenzentren. Das treibt die Nachfrage etwa nach Gasturbinen zur Stromerzeugung sowie nach Netztechnik an, Produktionskapazitäten sind teilweise auf Jahre im Voraus ausgebucht.

    In diesem Umfeld steigerte der Konkurrent von Siemens Energy den Umsatz im dritten Quartal im Jahresvergleich um rund ein Viertel auf 12,6 Milliarden US-Dollar (11,3 Mrd Euro) und damit noch deutlicher als von Analysten im Durchschnitt erwartet. Für das Gesamtjahr peilt GE Vernova laut Mitteilung vom Mittwoch nun Erlöse von 46,5 bis 47,5 Milliarden Dollar an und damit am unteren und oberen Ende der Spanne je eine Milliarde mehr als bisher.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Siemens Energy!
    Long
    124,97€
    Basispreis
    9,49
    Ask
    × 14,59
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    140,50€
    Basispreis
    0,90
    Ask
    × 14,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Vom Umsatz sollen nun 13,5 bis 14,5 Prozent als um Sondereffekte bereinigter Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) hängen bleiben, nachdem bisher 12 bis 14 Prozent im Plan gestanden hatten. GE Vernova hatte im Jahresverlauf schon einmal die Prognose erhöht.

    Im dritten Quartal schnellte die operative Gewinnmarge von 8,1 Prozent vor einem Jahr auf 15,4 Prozent nach oben. Damit ergibt sich ein operatives Ergebnis von 1,94 Milliarden Dollar nach 811 Milliarden vor einem Jahr. Der Überschuss schwoll sogar auf fast das Dreifache an und erreichte knapp 1,3 Milliarden Dollar.

    Und die Nachfrage bleibt stark. "Wir gehen nun davon aus, dass unser Auftragsbestand im vierten Quartal die Marke von 200 Milliarden Dollar überschreiten wird - bei gleichzeitig verbesserten Margen - und dass wir das Jahr 2026 mit vertraglich gesicherten Gasanlagen im Umfang von mindestens 130 Gigawatt abschließen werden", kommentierte Konzernchef Scott Strazik. Die Gewinnmargen verbesserten sich dabei aufgrund vorteilhafter Preise und einer disziplinierten Auftragsannahme sowie durch das Wachstum im Dienstleistungsgeschäft der Power-Sparte, also etwa rund um Gasturbinen, so Finanzchef Ken Parks. Per Ende September erreichte der Auftragsbestand bereits 197 Milliarden Dollar.

    Mit der ebenfalls am Mittwoch angekündigten Übernahme der Trench Group für 9 Milliarden Dollar will GE Vernova das Geschäft mit Hochspannungsausrüstung für Stromnetze ausbauen. Die Transaktion soll spät im Jahr 2027 abgeschlossen sein.

    Für die Aktien von GE Vernova ging es im frühen US-Handel um zwei Prozent abwärts. Damit knüpften sie nicht an ihre jüngste Erholung an, nachdem Anleger bei vielen KI-getriebenen Werten in den letzten Monaten immer wieder Kasse gemacht hatten. Vorausgegangen waren in vielen Fällen sehr hohe Kurssteigerungen. So hat sich der Wert der Aktien der General-Electric-Abspaltung GE Vernova seit deren Börsendebüt im Frühjahr 2024 vervielfacht./mis/nas/jha/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,94 % und einem Kurs von 132,8 auf Tradegate (28. Oktober 2026, 16:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Siemens Energy zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5900 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 203,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 210,00EUR was eine Bandbreite von +50,38 %/+57,89 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Siemens Energy - ENER6Y - DE000ENER6Y0

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Siemens Energy. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um das Kursplus von 4 % und die Hoffnung auf eine Trendwende bei Siemens Energy. Die Quartalszahlen von GE Vernova werden als möglicher Impulsgeber bis zu den eigenen Zahlen am 11.11. gesehen. Als Voraussetzung für einen positiven Trend wird ein Kurs von mindestens 135 Euro in dieser Woche genannt; weitere spekulative Kursmarken liegen bei 146 und 151 Euro.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP/KI-Stromhunger GE Vernova wächst weiter rasant - Zukauf Der weltweite Energiehunger wegen des Baus immer neuer KI-Rechenzentren sorgt weiter für eine hohe Nachfrage beim Energietechnikkonzern GE Vernova . Vor allem in den USA stoßen die Stromnetze und die Erzeugungskapazitäten in einigen Regionen an ihre …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     