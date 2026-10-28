SMT Scharf: Vorläufige 9-Monatszahlen – Prognose für 2026 angepasst
Schwache Nachfrage und ein gestopptes Tunnelprojekt setzen SMT Scharf unter Druck: Nach deutlichen Umsatzeinbußen senkt der Konzern seine Jahresprognose und rechnet mit Verlusten.
Foto: SMT Scharf GmbH
- In den ersten neun Monaten 2026 erzielte SMT Scharf vorläufig einen Konzernumsatz von 51,5 Mio. Euro, nach 70,9 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.
- Das operative Ergebnis (EBIT) lag bei 0,0 Mio. Euro, verglichen mit 2,4 Mio. Euro in den ersten neun Monaten 2025.
- Grund für den Rückgang war vor allem die schwache Investitionsbereitschaft im Kohlebergbau und in der Tunnellogistik, die das Neuanlagengeschäft deutlich verringerte.
- Die unerwartete Beendigung eines Tunnelprojekts im Mittleren Osten belastete das dritte Quartal zusätzlich: Dafür wurden einmalige Rückstellungen von 0,6 Mio. Euro gebildet.
- Für 2026 senkt SMT Scharf die Umsatzprognose auf 75 bis 85 Mio. Euro (zuvor 95 bis 115 Mio. Euro) und erwartet nun ein EBIT von −0,5 bis −1,5 Mio. Euro (zuvor 1 bis 2 Mio. Euro).
- Der vollständige Quartalsbericht zum 30. September 2026 soll am 29. Oktober 2026 veröffentlicht werden.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei SMT Scharf ist am 29.10.2026.
Der Kurs von SMT Scharf lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,4750EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,10 % im
Minus.
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