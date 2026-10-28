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    SMT Scharf Revises 2026 Outlook After Preliminary 9-Month Results

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    SMT Scharf slashed its 2026 outlook as weak mining demand and a cancelled tunnel project weighed on results, with nine-month revenue falling to €51.5 million.

    SMT Scharf Revises 2026 Outlook After Preliminary 9-Month Results
    Foto: SMT Scharf GmbH
    • SMT Scharf reported preliminary revenue of €51.5 million for the first nine months of 2026, down from €70.9 million a year earlier.
    • EBIT for the first nine months was €0.0 million, compared with €2.4 million in the same period of 2025.
    • Results were affected by weaker investment in coal mining and tunnel logistics, reducing new equipment business.
    • The third-quarter result included €0.6 million in one-off provisions after a Middle East tunnel project was unexpectedly terminated.
    • SMT Scharf cut its 2026 revenue forecast to €75–85 million from €95–115 million.
    • The company now expects 2026 EBIT of between –€0.5 million and –€1.5 million, versus its previous forecast of €1–2 million; its full Q3 report is due on 29 October 2026.

    The next important date, Publication of quarterly financial report (as of Q3) Alternative: Release of quarterly financial report (cut-off date: Q3), at SMT Scharf is on 29.10.2026.

    The price of SMT Scharf at the time of the news was 5,4750EUR and was down -3,10 % compared with the previous day.


    SMT Scharf

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    ISIN:DE000A3DRAE2WKN:A3DRAE
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