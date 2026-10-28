SMT Scharf justiert 2026-Ausblick und treibt Strategie voran
Gegenwind für SMT Scharf: Schwache Nachfrage und ein beendetes Tunnelprojekt belasten das Geschäft. Nach deutlichem Umsatzrückgang senkt der Konzern seine Jahresprognose.
Foto: SMT Scharf GmbH
- Der Konzernumsatz lag in den ersten neun Monaten 2026 bei 51,5 Mio. Euro, nach 70,9 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.
- Das operative Ergebnis (EBIT) sank auf 0,0 Mio. Euro, verglichen mit 2,4 Mio. Euro in den ersten neun Monaten 2025.
- Die Geschäftsentwicklung litt unter geringerer Investitionsbereitschaft im Kohlebergbau und in der Tunnellogistik sowie einem deutlichen Rückgang des Neuanlagengeschäfts.
- Die unerwartete Beendigung eines Tunnelprojekts im Mittleren Osten führte im dritten Quartal zu einmaligen Rückstellungen von 0,6 Mio. Euro.
- SMT Scharf erwartet für 2026 nun 75 bis 85 Mio. Euro Umsatz und ein EBIT von minus 0,5 bis minus 1,5 Mio. Euro; zuvor hatte das Unternehmen 95 bis 115 Mio. Euro Umsatz und ein EBIT von 1 bis 2 Mio. Euro prognostiziert.
- Die strategischen Initiativen laufen weiter: Dazu zählen der Ausbau des Elektromobilitätsangebots, internationale Vertriebskooperationen und organisatorische Maßnahmen. Zwei Elektrofahrzeuge erhielten bereits die chinesische MA-Zertifizierung für den Einsatz unter Tage.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei SMT Scharf ist am 29.10.2026.
Der Kurs von SMT Scharf lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,3250EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -5,75 % im
Minus.
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