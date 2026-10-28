Beliebter Dividendenwachstumswert gibt deutlich nach! Einstiegschance?

Das Geschäftsmodell ist robust und krisensicher, insbesondere weil die USA in puncto Abfallwirtschaft und Recycling noch einiges nachzuholen haben. Gleichzeitig tritt das Unternehmen als zuverlässiger Dividendenwachstumswert auf.

Vielen Anlegerinnen und Anleger gilt die Aktie von Waste Management , dem nach Börsenwert größten privaten Entsorgungsunternehmen der Welt als sichere Bank.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Bereits 22 Jahre in Folge hat Waste Management seine Ausschüttung angehoben. Im zurückliegenden Jahrzehnt betrug die durchschnittliche jährliche Steigerungsrate (CAGR) 8,5 Prozent. Wer sich langfristig bindet, erzielt so hohe Einstiegsrenditen.

... am Mittwoch hat das Unternehmen jedoch enttäuscht

In den vergangenen 10 Jahren konnte die Kombination aus Kurswertsteigerungen und wachsender Dividende den US-Gesamtmarktindex mit knapp 331 Prozent um 3 Prozentpunkte outperformen. Doch am Mittwoch steht die Aktie unter Druck, denn die Zahlen zum abgelaufenen Quartal fielen schwächer aus als erwartet.

Gegenüber dem Vorjahresquartal legten die Erlöse um 6,2 Prozent auf 6,84 Milliarden US-Dollar zu. Damit konnten die Erwartungen noch um 30 Millionen US-Dollar übertroffen werden. Das Unternehmen profitierte vor allem von einem höheren Sammelaufkommen.

Operativ blieb Waste Management jedoch hinter den Prognosen zurück. Der bereinigte Gewinn pro Aktie fiel mit 2,15 US-Dollar um 3 Cent schwächer als erwartet. Gegenüber dem Vergleichszeitraum wurde das Ergebnis aber um 17 Cent beziehungsweise 8,6 Prozent verbessert.

Gewinn legt moderat zu, Jahresprognose bekräftigt

Insgesamt erzielte der Konzern einen auf die Anteilseignerinnen und -eigner entfallenden Nettogewinn in Höhe von 858 Millionen US-Dollar auf bereinigter und von 820 Millionen US-Dollar auf berichteter Basis. Das entspricht Steigerungen von 7,1 und 36,0 Prozent.

Der langjährige Vorstandsvorsitzende Jim Fish zeigte sich dementsprechend zufrieden: "Waste Management hat ein weiteres Quartal mit solider operativer und finanzieller Performance geliefert, was in Übereinstimmung mit unseren Erwartungen steht und unsere zuverlässige Ausführungsqualität unterstreicht."

Das Unternehmen bekräftigte außerdem seine Ziele für das Gesamtjahr. Angepeilt werden Erlöse "am oberen" Ende der Prognosespanne von 26,275 bis 26,475 Milliarden US-Dollar sowie ein bereinigtes EBITDA zwischen 8,15 und 8,25 Milliarden US-Dollar. Der für die Ausschüttung und Aktienrückkäufe wichtige Cashflow soll 3,75 bis 3,85 Milliarden US-Dollar betragen.

Aktie mit für Investoren verschmerzbaren Verlusten

Deutlich weniger beeindruckt als der CEO zeigten sich mit den Zahlen die Anlegerinnen und Anleger. Im nachbörslichen Handel büßte die Aktie rund 4 Prozent ein, mit diesem Minus startete sie am Mittwoch auch in den regulären Handel. Die am frühen Abend einsetzenden Unterstützungskäufe konnten die Abgaben nur um ein Prozent auf -3 Prozent verringern.

Nach der jüngsten Erholungsrallye dürften die Post-Earnings-Verluste für Investoren aber zu verkraften sein. Gegenüber dem Stand vor einem Jahr steht ein Plus von knapp 12 Prozent zu Buche. Das steht weitestgehend in Übereinstimmung mit dem Wachstum des bereinigten Gewinns pro Aktie. Nach zwischenzeitlicher Schwäche notiert Waste Management jetzt außerdem wieder oberhalb der wichtigen 50- und 200-Tage-Linie.

Fazit: Der Kurs stimmt, bei Schwäche kaufen!

Mit Blick auf die Unternehmensbewertung steht nach dem Auf und Ab der vergangenen Wochen ein KGVe 2026 von knapp 29 zu Buche, das entspricht fast genau dem 5-Jahres-Mittel von 28,6. Für den Moment hat Waste Management sein Kurspotenzial also ausgeschöpft. Für 2027 erwarten Analystinnen und Analysten ein Gewinnvielfaches von etwa 26. Erfüllt das Unternehmen also die Erwartungen, sind weitere Kursgewinne im niedrigen zweistelligen Prozentbereich zu erwarten.

Sollte es erneut zu kurzfristiger Kursschwäche kommen, bedeutet das für langfristig orientierte Anlegerinnen und Anleger, welche die sich zum Monatsanfang ergebenden Chancen verpasst hatten, eine weitere Anstiegschance in den ansonsten grundsoliden, defensiven Basiswert.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Waste Management Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,11 % und einem Kurs von 204,6EUR auf Tradegate (28. Oktober 2026, 17:24 Uhr) gehandelt.



