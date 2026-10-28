JEFFERIES stuft Befesa auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Befesa nach einer Prognoseerhöhung auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Der Mittelpunkt der neuen Zielspanne für das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen in diesem Jahr liege über der Markterwartung schrieb Fabian Piasta in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Hintergrund der Prognoseerhöhung ist eine erwartete Steuergutschrift aus den USA, mit der der Industrie-Recycler von dem vom früheren US-Präsidenten Joe Biden auf den Weg gebrachten Klima- und Industrieförderprogramm profitieren dürfte./rob/la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 10:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 10:44 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Befesa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,86 % und einem Kurs von 35,25EUR auf Tradegate (28. Oktober 2026, 16:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Fabian Piasta

Analysiertes Unternehmen: Befesa

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 44

Kursziel alt: 44

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

