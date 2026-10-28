JEFFERIES stuft Befesa auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Befesa nach einer Prognoseerhöhung auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Der Mittelpunkt der neuen Zielspanne für das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen in diesem Jahr liege über der Markterwartung schrieb Fabian Piasta in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Hintergrund der Prognoseerhöhung ist eine erwartete Steuergutschrift aus den USA, mit der der Industrie-Recycler von dem vom früheren US-Präsidenten Joe Biden auf den Weg gebrachten Klima- und Industrieförderprogramm profitieren dürfte./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 10:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 10:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 10:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 10:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Befesa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,86 % und einem Kurs von 35,25EUR auf Tradegate (28. Oktober 2026, 16:53 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Fabian Piasta
Analysiertes Unternehmen: Befesa
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 44
Kursziel alt: 44
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Fabian Piasta
Analysiertes Unternehmen: Befesa
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 44
Kursziel alt: 44
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