Mehr als Big Tech: Anthropic verfügt über riesige Cashreserven
KI-Gigant
Das KI-Unternehmen hinter Claude, Anthropic, verfügt über einen Mega-Cashberg. Mehr, als so manches etabliertes Tech-Unternehmen.
- Anthropic verfügt über 131,7 Milliarden Dollar
- Nur Berkshire und Alphabet liegen vor Anthropic
- Mehr Reserven als Amazon, Meta, Apple, Microsoft
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Anthropic verfügt laut von CNBC zusammengestellten Daten über einen größeren Cashbestand als nahezu jedes andere Unternehmen in den USA.
Das knapp sechs Jahre alte Unternehmen für künstliche Intelligenz legte diese Woche in einem IPO-Antrag offen, dass es zum 30. Juni über 112,4 Milliarden US-Dollar an Barmitteln sowie weitere 19,3 Milliarden US-Dollar an kurzfristigen Anlagen verfügte.
Mit zusammen 131,7 Milliarden US-Dollar weist Anthropic unter Nichtbanken in den USA den drittgrößten Bestand an Barmitteln und kurzfristigen Anlagen auf – hinter Berkshire Hathaway (365,5 Milliarden US-Dollar) und Alphabet (242,5 Milliarden US-Dollar).
Die Reserven des KI-Entwicklers übertreffen jetzt schon langjährige Unternehmensgiganten, darunter Amazon (123 Milliarden US-Dollar), aber auch SpaceX (100 Milliarden US-Dollar), Meta Platforms (90,3 Milliarden US-Dollar), Microsoft (76,8 Milliarden US-Dollar) und Apple (62,4 Mrd. US-Dollar).
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion