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    SUESS MicroTec zieht mit dem Chipsektor um 6,56 % an

    Auf Höhenflug

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    SUESS MicroTec legt um 6,56 % zu, nachdem die Aktie auf Monatssicht 22,98 % verloren hat.

    Auf Höhenflug - SUESS MicroTec zieht mit dem Chipsektor um 6,56 % an
    Foto: Business_Wire - picture-alliance/ dpa | Photo

    Die Aktien der Chipausrüster steigen: Neben SUESS MicroTec legen auch Applied Materials, KLA Corporation und ASML Holding zu. Deutsche Bank Research senkt unterdessen das Kursziel für SUESS MicroTec von 100 auf 94 Euro, hält aber an der Einstufung „Buy“ fest. Eine eindeutige Erklärung für den Kurssprung liefert die Zielsenkung nicht.

    SUESS MicroTec aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 28.10.2026

    Der heutige Tag bringt etwas Erleichterung für SUESS MicroTec-Aktionäre, die in den vergangenen drei Monaten Verluste von -29,64 % hinnehmen mussten.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SUESS MicroTec Aktie damit um -3,17 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -22,98 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die SUESS MicroTec um +34,96 % gewonnen.

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    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,57 % geändert.

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von SUESS MicroTec?

    Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,14 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +3,22 %. ASML Holding notiert im Plus, mit +1,41 %.

    SUESS MicroTec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,17 %
    1 Monat -22,98 %
    3 Monate -29,64 %
    1 Jahr +79,50 %
    Stand: 28.10.2026, 17:00 Uhr

    Die Aktie von SUESS MicroTec erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 44,56 %. Über 5 Jahre lag sie bei 17,99 %, über 10 Jahre bei 22,96 %.

    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 28.10.2026


    Top- und Flop-Aktien am 28.10.2026 im TecDAX.

    Börsen Update Europa - 28.10. - CH 20 schwach -0,61 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Deutsche Bank Research senkt Ziel für Suss Microtec - 'Buy'


    Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Suss Microtec von 100 auf 94 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michael Kuhn attestierte dem Chipausrüster eine "aus Stärke geborene Prognosesenkung". Die Nachfrage sei nämlich …

    Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

    SÜSS MicroTec entwickelt Anlagen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiter- und Mikrosystemtechnik (u.a. Mask-Aligner, Coater/Developer, Bonder). Fokus auf Advanced Packaging, MEMS und Compound-Semiconductors. Nischenplayer mit starker Technologieposition, v.a. in Lithografie und Waferbonding. Wichtige Wettbewerber: EV Group, Tokyo Electron, Canon. USP: Prozess-Know-how, Präzision, kundenspezifische Lösungen.

    Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,02 Mrd.EUR € wert.

    SUESS MicroTec Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob die SUESS MicroTec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SUESS MicroTec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    SUESS MicroTec

    +6,29 %
    -4,00 %
    -21,25 %
    -28,02 %
    +82,07 %
    +212,43 %
    +140,00 %
    +729,67 %
    +117,17 %
    ISIN:DE000A1K0235WKN:A1K023
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